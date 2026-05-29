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La Junta de Transparencia y Ética Pública recibió tres denuncias contra Yamandú Orsi por el caso de su camioneta

El tema no fue tratado en la pasada sesión del directorio, pero se espera que sea tema de conversación en la próxima reunión

29 de mayo de 2026 17:07 hs
Yamandú Orsi llegando en la camioneta Hyundai Santa Fe. Archivo

Yamandú Orsi llegando en la camioneta Hyundai Santa Fe. Archivo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió en las últimas horas tres denuncias contra el presidente Yamandú Orsi tras la polémica desatada con su camioneta Hyundai Santa Fe, que adquirió con un descuento de US$ 25 mil, confirmó el vicepresidente Alfredo Asti a El Observador.

Según informó Telemundo, el tema no llegó a ser tratada en la reunión del directorio que se celebró el jueves y se espera sea abordado en la próxima sesión.

El director por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, agregó a El Observador que el asunto "está ingresado" y, a pedido del oficialismo, se mantiene como "a despacho", lo que indica que está ingresado para ser "tratado próximamente".

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La Jutep enfrenta críticas de la oposición por la opacidad en su accionar en este período, que ha llevado a dirigentes a pedir la salida de su presidenta, al entender que no da garantías. El directorio está integrado por dos frenteamplistas, la presidenta Ana María Ferraris y Asti, y un opositor, cargo que ocupa hoy Calabria, por el Partido Nacional.

De esta manera, la designación de sus miembros es política y el directorio se integra con una mayoría oficialista. Además, sus fallos no son vinculantes (es decir, no tienen consecuencias por sí mismos, más allá de hacer notas las irregularidades).

El caso de Orsi se destapó días atrás, luego de un informe presentado por la periodista Patricia Madrid en Así Nos Va (Radio Carve), que dio cuenta de una inconsistencia en la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi, ya que había adquirido una camioneta de alta gama pocos días antes de asumir la Presidencia que tenía un precio de lista de unos US$ 80 mil (al valor de entonces), pero el impacto en su patrimonio había sido de US$ 54 mil.

Tras la polémica, Presidencia envió la factura de la automotora Oliva —concesionario oficial de la marca en Uruguay, cuya representación la tiene Fidocar— que reflejaba que el presidente había obtenido un descuento de US$ 25 mil.

A esto último se le debe sumar que el 1° de marzo de 2020 el presidente recorrió varios kilómetros entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia a bordo de un Hyundai eléctrico de la línea Ioniq.

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