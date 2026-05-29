"No me preocupa cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro": Pereira sobre la camioneta de Orsi comprada con descuento

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , defendió al presidente de la República, Yamandú Orsi , tras la polémica por la camioneta que compró con descuento de U$S 25 mil antes de asumir.

"No sé dónde quieren que viaje el presidente, yo quiero que lo haga en el auto más seguro del Uruguay . Este mandatario y el anterior", señaló en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Yo no me preocupa cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro" , agregó. Pereira después destacó la necesidad de "cuidar" al presidente desde "todo punto de vista".

Polémica por la camioneta de Orsi: qué dice la ley de ética pública que prohíbe "obsequios" o "ventajas"

La camioneta de Yamandú Orsi bajo la lupa: el presidente la compró con una rebaja de unos US$ 25 mil

En cuanto al precio del vehículo y el descuento, expresó: " El presidente lo pagó al precio que se lo dieron , con lo cual pagó. Y el presidente es una persona de honor, creíble. No es que solo confío en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie . Con lo cual, para mí es un tema saldado. No es de relevancia política ".

Tras esto, reconoció que desde el FA también se "equivocaron" en su momento cuando criticaron "la compra de la moto de Lacalle Pou" o cuando estaban "embromando con temas que son de política menor".

"Yo quiero que el presidente Orsi, pero también quería que el presidente Lacalle Pou viajara en autos confiables, seguros", aseveró.

"Cuidar al presidente es lo fundamental. Cuidar la institucionalidad presidencial es clave", dijo y defendió para cerrar que el presidente es "muy llano" y que "no escondió su camioneta".

Las declaraciones de Mujica contra Lacalle y los políticos que les "gusta mucho hacer plata"

En una entrevista con el programa Nada que Perder (M24), Mujica había criticado y calificado de "miserables" a los políticos que "les gusta mucho la plata", y entre ellos apuntó contra Luis Lacalle Pou.

"Son unos miserables, este Lacalle se compró una moto de 50.000 dólares, tiene dos camionetas. ¿Te das cuenta? Estos son los padres de la patria. Dejate de joder", afirmó.

El expresidente marcó que ahora "poner guita tuya para ayudar a la gente pobre" se ve como "demagogo" y aclaró que aunque sabe que "los problemas sociales no se solucionan con ayuda", cuestionó a "quienes tienen el poder y tienen un buen sueldo y capacidad de decidir" pero "no son capaces de compartir algo" y no tienen "autoridad moral para encajarle impuestos a los que hay que meterle y obligarlos a que pongan el huevo".

"Vos les encajás impuestos y la tuya nada. Sos un reverendo hijo de puta, porque vos tragás a dos manos. No le pagan un café con leche a un desgraciado que está muerto de hambre", criticó, y lamentó que en ese sentido no ve diferencias entre los políticos de izquierda y de derecha.

"Yo creo que la política y hacer plata hay que separarlos. A los que le guste mucho la plata hay que correrlos de la política porque entreveran una cosa y la otra", continuó el exmandatario, quien cree que esas situaciones terminan llevando a la "corrupción".

Mujica entiende que "la izquierda debería discutir este tema" y desacreditó a aquellas personas que dicen que si a los políticos "no les pagás bien no van a ir a trabajar": "Que se vayan a la puta que los parió. Si para ir a trabajar al Estado, a un puesto político, les tienen que pagar bien, estamos fritos".