Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / AYUDA HUMANITARIA

La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela previsto para este martes

El vuelo iba a concretar el segundo envío de ayuda humanitaria dispuesto por el gobierno uruguayo tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio

13 de julio de 2026 13:39 hs
El primer envío de ayuda humanitaria con el Avión Hércules de la FAU

El primer envío de ayuda humanitaria con el Avión Hércules de la FAU

Foto: Cancillería de la República

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este lunes la cancelación del segundo vuelo humanitario que tenía previsto realizar este martes con destino a Venezuela.

"La Fuerza Aérea Uruguaya informa que ha sido cancelado el segundo vuelo humanitario del KC-130H Hércules, previsto para el día de mañana", comunicó la institución, sin brindar detalles sobre los motivos de la suspensión ni una nueva fecha para la operación.

El vuelo iba a concretar el segundo envío de ayuda humanitaria dispuesto por el gobierno uruguayo tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Más noticias

Fuerza Aérea: de una flota de 73 aeronaves, solo 20 estuvieron en condiciones de volar el año pasado

Tregua en el conflicto portuario: sindicato y TCP llegaron a un acuerdo de paz laboral para negociar y se retoman las actividades

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron a El Observador que el aplazamiento de fechas fue coordinado por el Ministerio de Defensa Nacional, que necesita gestionar los permisos de vuelo y la autorización de aterrizaje por parte del país destinatario.

Desde la cartera señalaron a El Observador que la decisión del segundo vuelo "depende, entre otras cosas, de coordinación entre ministerios intervinientes (Cancillería, Defensa y Salud Pública) y, sobre todo, que no podés volar a Venezuela sin tener la autorización correspondiente".

Qué ayuda iba a transportar el Hércules

Según había informado la Cancillería, en esta segunda misión se priorizaría el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones, materiales considerados entre los más necesarios para asistir a la población afectada.

Los insumos provenían tanto de donaciones realizadas por el Estado como de aportes de organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a ser recibidos en la Embajada de Venezuela en Uruguay.

Uruguay ya había enviado 15 toneladas de ayuda

La misión cancelada iba a ser la segunda operación humanitaria de este tipo, luego de que días atrás un avión KC-130H Hércules de la FAU transportara 15 toneladas de ayuda hacia Caracas.

La asistencia fue organizada tras los terremotos que sacudieron Venezuela y que, según las cifras oficiales disponibles, dejaron más de 3.500 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos.

Tras la emergencia, el gobierno uruguayo puso a disposición de las autoridades venezolanas asistencia humanitaria y mantuvo contactos diplomáticos entre el canciller Mario Lubetkin y su par venezolano, Yván Gil, para coordinar los envíos.

Las más leídas

Médica imputada por usurpación de título lleva 21 años sin terminar posgrado en cardiología

Metsul advierte por la primera gran ola de tormentas "torrenciales y destructivas" de El Niño en Uruguay: qué fenómenos prevé

Racing 1-1 Peñarol por el Torneo Intermedio: el aurinegro rescató a duras penas un empate con un penal anotado por Abel Hernández

Las normas uruguayas y la multa "más cara del mundo" para proteger a los cables submarinos que llamaron la atención en un informe

Temas

Fuerza Aérea vuelo humanitario Venezuela

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos