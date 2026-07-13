La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela previsto para este martes

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este lunes la cancelación del segundo vuelo humanitario que tenía previsto realizar este martes con destino a Venezuela.

" La Fuerza Aérea Uruguaya informa que ha sido cancelado el segundo vuelo humanitario del KC-130H Hércules, previsto para el día de mañana ", comunicó la institución, sin brindar detalles sobre los motivos de la suspensión ni una nueva fecha para la operación.

El vuelo iba a concretar el segundo envío de ayuda humanitaria dispuesto por el gobierno uruguayo tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

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Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron a El Observador que el aplazamiento de fechas fue coordinado por el Ministerio de Defensa Nacional , que necesita gestionar los permisos de vuelo y la autorización de aterrizaje por parte del país destinatario.

Desde la cartera señalaron a El Observador que la decisión del segundo vuelo "depende, entre otras cosas, de coordinación entre ministerios intervinientes (Cancillería, Defensa y Salud Pública) y, sobre todo, que no podés volar a Venezuela sin tener la autorización correspondiente".

Qué ayuda iba a transportar el Hércules

Según había informado la Cancillería, en esta segunda misión se priorizaría el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones, materiales considerados entre los más necesarios para asistir a la población afectada.

Los insumos provenían tanto de donaciones realizadas por el Estado como de aportes de organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a ser recibidos en la Embajada de Venezuela en Uruguay.

Uruguay ya había enviado 15 toneladas de ayuda

La misión cancelada iba a ser la segunda operación humanitaria de este tipo, luego de que días atrás un avión KC-130H Hércules de la FAU transportara 15 toneladas de ayuda hacia Caracas.

La asistencia fue organizada tras los terremotos que sacudieron Venezuela y que, según las cifras oficiales disponibles, dejaron más de 3.500 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos.

Tras la emergencia, el gobierno uruguayo puso a disposición de las autoridades venezolanas asistencia humanitaria y mantuvo contactos diplomáticos entre el canciller Mario Lubetkin y su par venezolano, Yván Gil, para coordinar los envíos.