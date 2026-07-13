La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela previsto para este martes

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este lunes la cancelación del segundo vuelo humanitario que tenía previsto realizar este martes con destino a Venezuela.
"La Fuerza Aérea Uruguaya informa que ha sido cancelado el segundo vuelo humanitario del KC-130H Hércules, previsto para el día de mañana", comunicó la institución, sin brindar detalles sobre los motivos de la suspensión ni una nueva fecha para la operación.
El vuelo iba a concretar el segundo envío de ayuda humanitaria dispuesto por el gobierno uruguayo tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron a El Observador que el aplazamiento de fechas fue coordinado por el Ministerio de Defensa Nacional, que necesita gestionar los permisos de vuelo y la autorización de aterrizaje por parte del país destinatario.
Desde la cartera señalaron a El Observador que la decisión del segundo vuelo "depende, entre otras cosas, de coordinación entre ministerios intervinientes (Cancillería, Defensa y Salud Pública) y, sobre todo, que no podés volar a Venezuela sin tener la autorización correspondiente".
Qué ayuda iba a transportar el Hércules
Según había informado la Cancillería, en esta segunda misión se priorizaría el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones, materiales considerados entre los más necesarios para asistir a la población afectada.
Los insumos provenían tanto de donaciones realizadas por el Estado como de aportes de organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a ser recibidos en la Embajada de Venezuela en Uruguay.
Uruguay ya había enviado 15 toneladas de ayuda
La misión cancelada iba a ser la segunda operación humanitaria de este tipo, luego de que días atrás un avión KC-130H Hércules de la FAU transportara 15 toneladas de ayuda hacia Caracas.
La asistencia fue organizada tras los terremotos que sacudieron Venezuela y que, según las cifras oficiales disponibles, dejaron más de 3.500 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos.
Tras la emergencia, el gobierno uruguayo puso a disposición de las autoridades venezolanas asistencia humanitaria y mantuvo contactos diplomáticos entre el canciller Mario Lubetkin y su par venezolano, Yván Gil, para coordinar los envíos.