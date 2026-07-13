Un poderoso río atmosférico avanza hacia Sudamérica: qué impacto puede tener en la región y en Uruguay

Un río atmosférico de gran intensidad avanza por el océano Pacífico hacia Sudamérica y provocará durante los próximos días un fuerte episodio de inestabilidad en Chile, con lluvias torrenciales, intensas nevadas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones , según un informe de la consultora meteorológica brasileña Metsul .

El fenómeno coincide con el fortalecimiento de El Niño 2026-2027 y forma parte de un escenario meteorológico que también favorecerá un aumento de las precipitaciones y las tormentas en otros países del Cono Sur, incluido Uruguay, aunque con efectos muy diferentes a los previstos para territorio chileno.

Un río atmosférico es una estrecha franja de la atmósfera que transporta enormes cantidades de vapor de agua desde los océanos hacia los continentes.

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Cuando ese flujo de humedad interactúa con sistemas de baja presión y cadenas montañosas, como ocurre en Chile con la Cordillera de los Andes, puede dar lugar a lluvias persistentes y muy intensas.

Según Metsul, el sistema que se aproxima alcanzará categoría 4 e incluso 5, el nivel máximo de la escala utilizada para clasificar estos corredores de humedad.

Chile espera varios días de lluvias intensas

Los principales modelos meteorológicos prevén que el primer frente asociado al río atmosférico llegue a mediados de esta semana y sea seguido por otros sistemas entre el viernes y el fin de semana.

Como consecuencia, amplias zonas del centro de Chile podrían registrar cinco o seis días consecutivos de precipitaciones, con acumulados que, en algunos sectores, superarían ampliamente los valores habituales para esta época del año.

Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío aparecen entre las más expuestas.

La Dirección Meteorológica de Chile ya emitió avisos por lluvias moderadas a intensas y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas preventivas ante el riesgo de inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra.

En Santiago, los pronósticos oficiales prevén más de 70 milímetros de lluvia entre jueves y viernes, aunque algunos modelos proyectan acumulados superiores a 100 milímetros e incluso escenarios extremos de 150 milímetros si el corredor de humedad permanece estacionario sobre la región.

También se esperan fuertes vientos y nevadas

Además de las lluvias, el episodio estará acompañado por ráfagas de entre 70 y 100 km/h en sectores costeros y vientos aún más intensos en zonas de montaña.

Las condiciones también favorecerán tormentas aisladas con actividad eléctrica y granizo.

En la Cordillera de los Andes se esperan abundantes nevadas, con acumulaciones diarias estimadas entre 50 y 90 centímetros en distintos sectores entre Valparaíso y Biobío, lo que podría afectar la circulación por los principales pasos internacionales hacia Argentina.

Qué puede pasar en Uruguay

Si bien el río atmosférico impactará directamente sobre Chile, el fortalecimiento de El Niño también comenzará a sentirse en el resto del Cono Sur.

En los últimos días, Metsul advirtió que Uruguay ingresará en un período de mayor inestabilidad atmosférica, con riesgo de lluvias abundantes, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento, especialmente durante la segunda quincena de julio.

Los meteorólogos aclaran, sin embargo, que el río atmosférico no afectará de forma directa al territorio uruguayo. En el caso de Uruguay, los fenómenos previstos estarán asociados a la circulación atmosférica generada por El Niño y al pasaje de sucesivos frentes fríos y sistemas de baja presión sobre la región.