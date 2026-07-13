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Actividad económica: Índice Líder de Ceres refuerza señales de recuperación de la economía

El indicador acumuló tres meses consecutivos de subas y anticipa una mejora de la actividad en segundo trimestre

13 de julio de 2026 10:59 hs
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El Índice Líder de Ceres (ILC) creció 0,2% en junio y acumuló tres meses consecutivos de subas, según datos publicados este lunes.

El indicador había registrado un aumento de 0,2% en abril y de 0,3% en mayo, por lo que el resultado positivo de junio refuerza la señal de una economía con cierto impulso para superar el estancamiento observado durante la segunda mitad de 2025.

El ILC es un indicador adelantado de la tendencia de la actividad económica. En ese sentido, tres registros positivos consecutivos permiten afirmar que la economía mostró una tendencia al alza durante el segundo trimestre, más allá de la volatilidad que puedan reflejar las variaciones mensuales desestacionalizadas.

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No obstante, las perspectivas económicas para este año continúan siendo revisadas a la baja. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó su previsión de crecimiento de 2,2% a 1,6%, mientras que las proyecciones relevadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) la ubican en 1,3%.

A nivel externo, el escenario se presenta menos adverso que en meses anteriores, aunque continúa condicionado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del precio del petróleo destaca el reporte.

En línea con el crecimiento registrado, el Índice de Difusión (ID) alcanzó 75% en junio, lo que indica que más de tres cuartas partes de las variables que componen el ILC mostraron una evolución positiva durante el mes.

El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad que se utiliza para anticipar cambios en el ciclo económico. No permite realizar proyecciones cuantitativas sobre el nivel de la actividad económica, sino que está diseñado para ofrecer señales sobre la dirección de la evolución de la economía en general.

Para su elaboración, Ceres procesa una amplia base de datos económicos y selecciona las variables que, por su comportamiento, permiten anticipar la tendencia del Producto Interno Bruto (PIB).

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