"¡Sabés como voy!": lo que había dicho Diego Forlán sobre la posibilidad de dirigir la selección uruguaya luego de la eliminación del Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra en diálogo con Diego Forlán para que se convierta en el nuevo seleccionador de la sub 20 de la celeste y dirija a la mayor de manera interina.

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Así lo informó el presidente del ente rector del fútbol local, Ignacio Alonso, quien explicó que el reemplazante de Marcelo Bielsa se designará sobre fin de año o al inicio de 2027 .

De acuerdo con esto, Forlán estaría al mando de la celeste en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta ese momento y lideraría el proceso de la sub 20, que en enero del próximo año buscará en el sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Diego Forlán y Diego "Ruso" Pérez en el amistoso de la sub 20 y Durazno FC

El pasado 28 de junio, luego de la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, Forlán estuvo en La casa del Kun , el programa de Sergio “Kun” Agüero en Miami para la cadena ESPN.

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Y en medio de una charla, su excompañero le preguntó por si le interesaría dirigir a la selección uruguaya, ya que Marcelo Bielsa terminaba su vínculo.

“¿Y si te llaman?”, le preguntó el Kun al Balón de Oro en Sudáfrica 2010.

La respuesta de Forlán fue clara: “Cómo, ¡Sabés como voy!”, dando a entender que estaría dispuesto a ser el DT celeste.

El exfutbolista hizo el curso de entrenador y tuvo dos experiencias en ese rol al frente de Peñarol en 2020, con 11 partidos y 45,45% de efectividad, y en Atenas de San Carlos en 2021.

Luego, dejó esa función y se dedicó a la gerencia deportiva, donde actualmente está al frente de Durazno FC.

Forlán también señaló que como sustituto de Marcelo Bielsa prefería a un entrenador uruguayo y no a un extranjero, luego de que hablaran sobre los rumores de que Marcelo Gallardo era candidato a dirigir a la celeste.

Además, dijo que en Uruguay hay entrenadores capacitados para ese cargo. "Yo prefiero un técnico uruguayo porque los tenemos", señaló, sin dar nombres por su cuenta.

Forlán y Tabárez en otros tiempos en la selección uruguaya

Cuando Óscar Ruggeri le preguntó por si Diego Aguirre podía ser el DT, respondió: "Sí, tiene mucha experiencia, y ha dirigido afuera y la sub 20 con Uruguay. Hay muy buenos entrenadores".

Además, dijo que la elección de Bielsa no lo "disgustó".

Forlán y su carrera en la selección uruguaya

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, el exfutbolista es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League, la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League y la Supercopa, entre otros campeonatos.

También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, de Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014.

Diego Forlán volvió a Old Trafford, el estadio de Manchester United

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009, la Bota de Oro de la UEFA y el Trofeo EFE en 2005.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en 2021.

El staff de Forlán Diego Battiste

Ese mismo año, en una entrevista con la Agencia EFE, afirmó que soñaba con dirigir a la selección de su país o algún equipo europeo de los que defendió.