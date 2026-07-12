El retorno de un histórico: el plan de la AUF para que Diego Forlán lidere la selección uruguaya sub 20

El anhelo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por contar con Diego Forlán en la estructura de las selecciones nacionales no es nuevo, pero entró en su fase de definición. El interés del presidente Ignacio Alonso, comenzó a gestarse a principios de 2023, cuando el citado exjugador y ahora entrenador, fue el primer candidato en el que se pensó para asumir la conducción de la categoría sub 20 celeste. En aquel momento, ambos mantuvieron una reunión en la casa del exfutbolista en Punta del Este para explorar la viabilidad de un proyecto a largo plazo.

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Aunque las negociaciones no prosperaron de inmediato, la dirigencia quedó sumamente entusiasmada con la propuesta que el "10" había desarrollado previamente en Durazno, sumado a su experiencia en Peñarol y su perfil de entrenador moderno y preparado.

Tras un nuevo acercamiento a comienzos de 2024 para mantenerlo en el radar, y ahora la opción de Forlán se reactivó con fuerza como el "Plan B" definitivo luego de que se cayera la alternativa de Marcelo Broli, quien pretendía un proyecto más ambicioso vinculado a la selección mayor.

Vale recordar que, como informó Referí el pasado 29 de junio, consultado Forlán en ESPN acerca de si lo llamaban para dirigir a Uruguay, ni lo dudó: "¡Sabés cómo voy!", dijo.

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

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Un cuerpo técnico con nombres de peso

La estructura que busca implementar Ignacio Alonso no se limita únicamente a la figura de Diego Forlán, sino que plantea un grupo de trabajo multidisciplinario y equilibrado:

Diego Forlán: será la cabeza visible y el líder del proyecto futbolístico.

Entrenador de categoría: se sumará un técnico de la categoría que actualmente esté trabajando activamente con los futbolistas de la divisional en los clubes de Primera división.

Diego "Ruso" Pérez: se integrará como la tercera pata fundamental del cuerpo técnico.

Ignacio Bordad: se mantendrá como pieza que ya forma parte del actual grupo de trabajo.

Preparadores físicos: continuarán los profesores Juan Manuel Ferro y Diego Estavillo, campeones del mundo sub 20 en 2023.

En busca del ADN de Sudáfrica 2010

El presidente Ignacio Alonso viajará este próximo miércoles a Estados Unidos para reunirse formalmente con Diego Forlán -quien se encuentra de vacaciones con su familia, y ambos estarán en la final del Mundial 2026- para sellar el acuerdo definitivo.

El espíritu detrás de esta contratación excede lo estrictamente táctico; el gran objetivo de la AUF y de Ignacio Alonso es recuperar y volcar el "ADN" de la histórica campaña de Sudáfrica 2010 en las nuevas generaciones.

Diego Forlán asumirá el mando de la selección uruguaya sub 20 y, en paralelo, mantendrá un rol interino en la selección mayor para los partidos de fecha FIFA que se vienen este año, con la misión de reinyectar en el Complejo Celeste aquella mística competitiva y los valores que hicieron especial a una de las épocas más gloriosas del fútbol uruguayo moderno.