Tabla de posiciones del Torneo Intermedio tras Danubio vs Nacional y los primeros partidos de la quinta fecha

La tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Intermedio no tuvo cambio de líder luego del partido Danubio vs Nacional, con empate 0-0, en el que los albos podían quedar como punteros si ganaban.
Este viernes, el líder de la serie, Deportivo Maldonado empató 1-1 ante Albion, por lo que al sumar un punto quedaba expuesto a perder el liderato del grupo.
Foto: Enzo Santos / FocoUy
Pero con el empate en Jardines, los fernandinos mantienen la diferencia con los albos.
El que se arrimó fue Montevideo City Torque, que llegó a los 9 puntos tras ganarle a Juventud en Las Piedras por 3-1 este sábado de mañana, mientras que Wanderers vs Progreso jugaban desde las 18:00.
Grupo A, domingo y lunes
Por el grupo A, el líder Peñarol visitará el domingo a Racing, campeón del Torneo Apertura y con boleto ya sellado a las finales que se disputarán a fin de año.
El aurinegro afrontará el duelo tras haber cerrado la incorporación de Matías Arezo, quien ya se encontraba a préstamo en el club uruguayo y ahora se suma de manera definitiva hasta 2029.
También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro y Central Español visitará a Boston River, mientras que el lunes se jugará el partido Cerro Largo-Defensor Sporting.
Tabla de posiciones del Torneo Intermedio: