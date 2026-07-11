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Tabla de posiciones del Torneo Intermedio tras Danubio vs Nacional y los primeros partidos de la quinta fecha

Mirá cómo quedaron las posiciones tras los primeros partidos de la quinta fecha del Torneo Intermedio

11 de julio de 2026 17:04 hs
Danubio vs Nacional

Danubio vs Nacional

Foto: Enzo Santos / FocoUy

La tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Intermedio no tuvo cambio de líder luego del partido Danubio vs Nacional, con empate 0-0, en el que los albos podían quedar como punteros si ganaban.

Este viernes, el líder de la serie, Deportivo Maldonado empató 1-1 ante Albion, por lo que al sumar un punto quedaba expuesto a perder el liderato del grupo.

Danubio vs Nacional

Danubio vs Nacional

Pero con el empate en Jardines, los fernandinos mantienen la diferencia con los albos.

El que se arrimó fue Montevideo City Torque, que llegó a los 9 puntos tras ganarle a Juventud en Las Piedras por 3-1 este sábado de mañana, mientras que Wanderers vs Progreso jugaban desde las 18:00.

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Grupo A, domingo y lunes

Por el grupo A, el líder Peñarol visitará el domingo a Racing, campeón del Torneo Apertura y con boleto ya sellado a las finales que se disputarán a fin de año.

El aurinegro afrontará el duelo tras haber cerrado la incorporación de Matías Arezo, quien ya se encontraba a préstamo en el club uruguayo y ahora se suma de manera definitiva hasta 2029.

También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro y Central Español visitará a Boston River, mientras que el lunes se jugará el partido Cerro Largo-Defensor Sporting.

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