Jorge Giordano con Referí: al entrenador de la selección mayor hay que nombrarlo "lo antes posible, pero rápido no quiere decir apurado"

El director de selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Jorge Giordano , abordó en profunidad en una entrevista con Referí los temas de actualidad de los combinados celestes. El fracaso en el Mundial 2026, el proceso de Marcelo Bielsa, el trabajo en juveniles, por qué no llegaron a un acuerdo con Marcelo Broli para la sub 20 y cuándo debería nombrar la AUF al nuevo entrenador de la mayor.

Así fue el mano a mano con el principal del área deportiva de la AUF:

El Mundial 2026 representó un golpe duro para todos los uruguayos; ¿fue especialmente difícil para ustedes, los protagonistas?

Está siendo duro, sobre todo cuando te involucrás tanto en un proyecto, que es como debe ser, y lo defendés por convencimiento y con argumentación. Y cuando no se logran los resultados, es difícil de digerirlo, por expresarlo de alguna manera bastante gráfica.

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¿Cómo fue el día después tras la eliminación del Mundial, tras perder con España?

Fue difícil. Empezás a revisar todo, a buscar explicaciones. Algunas cosas tienen explicación o se podrían haber hecho distintas, otras no. También hay responsabilidad, pero hay que seguir adelante y de eso se trata.

¿Qué le hubieses cambiado al camino recorrido?

Desde el punto de vista deportivo es un proceso que para mí fue muy bueno y que lamentablemente el objetivo principal no se pudo cumplir, pero no por eso voy a decir que no se hizo nada. Y después, hay que ver cómo hubiésemos manejado algunos episodios que surgieron, que los manejamos, pero ver si podríamos haberle dado mejor solución.

¿Como cuáles?

El conflicto después de Estados Unidos (derrota 5-1 en noviembre 2025) creo que fue un conflicto o un tema que había que resolver. Lo resolvimos y tuvimos la comprobación de que había dado resultado porque en el Mundial no hubo ningún problema, pero me quedó la sensación de que podíamos haber hecho algo más.

¿Qué?

No sé. No sé, porque lo que hicimos fue escuchar las dos campanas y tratar de acercar; se sanó y se verificó, porque en el Mundial no hubo ningún problema, pero tampoco es que eso influyó en lo deportivo.

¿Se rompieron cosas en los amistosos de noviembre y la derrota con Estados Unidos?

Sí, claro, se rompieron y se recompusieron, eso fue lo que sucedió.

Cuando se recompusieron quedaron como originales, o ya no.

Yo creo que no, pero tampoco influyó en lo deportivo. En el Mundial la convivencia fue perfecta y no hubo nada que alterara el orden deportivo.

De alguna manera ese punto de quiebre se vio en la preparación para el Mundial, que se realizó en el complejo de la AUF, los jugadores quedaron liberados hasta la noche previa a viajar a a Playa de Carmen, hicieron una vida familiar en Montevideo. ¿Esos, por ejemplo, son los cambios que operaron desde la Copa América al Mundial?

Sí, y fueron cambios importantes. Se entrenó siempre de tarde. Y se hizo todo lo que explicó Bielsa (a pedido de los jugadores). Los jugadores lo tomaron muy bien y no tuvimos ningún problema. Así que debemos seguir analizando y a medida que nos vayamos separando en e ltiempo, podremos hacer un análisis más profundo.

¿Considerás que faltó suerte?

Entiendo que sí. El 90% de los uruguayos entiende que merecimos más puntos. Pero es fútbol y a veces jugando menos lográs más y a veces jugando muy bien suceden estas cosas.

La AUF contrató a Bielsa con un objetivo: potenciar el sello de la AUF con el modelo Bielsa con su fútbol. ¿Buscó fusionar dos marcas para hacer algo mejor y no lo consiguió?

No se logró el objetivo. Pero creo que Uruguay jugó de otra manera. Preguntaría, ¿cuándo miramos los partidos pensando en el protagonismo de Uruguay? En algún momento estábamos nerviosos de que podíamos perder, obviamente, contra España, pero en los otros partidos Uruguay fue dominante al 100%. Entiendo que el modelo deportivo de Bielsa se vio en algunos momentos con picos muy alto y en otros más bajo, y Uruguay fue protagonista.

¿Faltó fue química? Si comparás rápidamente con Sudáfrica 2010, encontrás un equipo unido en todos los aspectos.

Es un modelo de conducción distinto y no lo puedo comparar porque son cosas distintas, sobre todo en la duración, en los años. Son dos modelos totalmente distintos. No los compararía, y los entrenadores son distintos.

¿Cuál es el modelo que tendría que venir ahora en este proceso que empieza hasta el Mundial 2030?

Lo primero es que estos futbolistas abrazaron la idea y se sentían cómodos de esta manera. Yo no creo en eso, que haya entrenadores defensivos u ofensivos. Hay entrenadores que cuando tienen recursos humanos, hacen cosas distintas y cuando tienen otro tipo de recursos se adaptan y hacen otras cosas. No podemos descalificar a una entrenador que está en posiciones de descenso y toma otras estrategias. Pero ese entrenador, peleando el torneo, ¿haría lo mismo? No es tan lineal el análisis. Por ejemplo, ustedes, si no tienen recursos en el medio periodístico que trabajan, pueden hacer ciertas cosas. Pero si tienen más recursos, capaz que hacen otra. El tema es la formación del entrenador. Si con recursos, puede hacer otras cosas.

Y en este caso, ¿entendés que Bielsa logró el máximo dentro de los recursos que tenía?

No. Él lo dijo. Cree que con los recursos que tenía tendría que haber logrado más. Obviamente ese es el primer análisis que hizo.

¿Y por qué pasó eso?

Porque es fútbol, porque a veces los rendimientos no son parejos, son dispares. Cuando encontramos a los futbolistas con rendimientos parejos, el equipo jugó muy bien. Después de la Copa América tuvimos 13 ausencias y empezaron a aparecer otros jugadores que también dieron la talla. Entiendo que fue un proceso que tuvo algunos episodios que lo movieron.

¿Y hasta dónde el aspecto humano es un plus en todo eso?

El aspecto humano es muy importante en todo, pero vamos a definir aspecto humano. Yo no creo que el aspecto humano pase por un abrazo o por otra manifestación de afecto. Nosotros, cuando trajimos a Bielsa, sabíamos que traíamos a un entrenador profesional, que no generaba mucho vínculo con los futbolistas, que el vínculo de él era a partir del trabajo y seducía a partir del conocimiento. A nosotros no nos sorprendió cómo actuó profesionalmente. Son distintos modelos de entrenadores, nada más que eso.

En este escenario, para lo que viene, ¿tenés que cambiar ese modelo? ¿Tenés que pensar en un modelo 'a la uruguaya'?

Nuestra idiosincrasia hay que respetarla muchísimo. Tampoco trajimos un entrenador europeo, con Bielsa llegó un entrenador que está a mil kilómetros de acá y que prácticamente es como nosotros. Es un modelo de entrenador que en otras selecciones y en otro equipo logró el máximo rendimiento de los futbolistas. Y sobre todo, siempre dejó futbolistas que no estaban en el radar. Los deja con desarrollo y con mucho potencial para el futuro, que (en el caso de la selección) no son menos de 7 u 8 futbolistas.

¿Eso es lo que deja Bielsa?

Deja una base de futbolistas que fueron surgiendo. Creo que hizo mucho por la mejora de esos jugadores.

Queda un lateral izquierdo, un zaguero, un extremo izquierdo para unos años. Ahora, también esos futbolistas tendrán que sostener su rendimiento en el tiempo.

Lo que ocurre es que para los entrenadores de la selección es muy difícil, porque no están día a día con el futbolista. Los futbolistas, por distintas razones, van a un equipo, van a otro, tienen más continuidad, tienen menos continuidad, y eso en la trayectoria de los futbolistas es importante.

¿Dijiste que si tuvieras la opción, le renovarías el contrato a Bielsa?

Hay que estudiar el tema porque, en la entrevista (con los candidatos) vas recorriendo toda la arista de un entrenador. Deportivamente no tengo dudas. Después hay que revisar todos estos temas que son de público conocimiento.

No es un sí, no es un no.

Es un análisis que hay que hacer. Sobre todo, pensarlo, repensarlo. Deportivamente no tengo ninguna dudas.

¿Debería ser extranjero o uruguayo el próximo entrenador?

Debería ser un entrenador que tenga las cualidades para desempeñar el cargo y hay muchos uruguayos que tienen esas cualidades. También hay extranjeros que la tienen, pero no pasa por un problema de nacionalidad.

¿Es importante la edad, el recorrido, el momento?

Es importante haber vivido momentos críticos en torneos, porque el Mundial es un torneo crítico. En toda esta competencia de FIFA, si no ganás el primer partido, quedás afuera o tenés grandes posibilidades de que ello ocurra. Entonces, no ganás el primer partido y qué hacés, ¿Esperás o no esperás? ¿Modificás o no modificás? En situaciones límites, qué decisiones ha tomado el entrenador (que pensás como candidato para la selección). Hay muchas cosas que ver de un entrenador. Qué recorrido internacional tiene. Dirigió Libertadores o no; Sudamericana o no. Obviamente que todos los entrenadores de los que estamos hablando tienen un pleno conocimiento de los 26 futbolistas, pero nosotros tenemos 60 futbolistas a los que les hicimos y hacemos un seguimiento. También tenemos que brindar la información a la persona que venga. El perfil del entrenador no pasa por si ataca o no. Por lo menos nosotros no hacemos así el perfil de un entrenador. Nosotros tenemos en cuenta todos los detalles, su recorrido, cómo compitió en torneos cortos, cómo compitió internacionalmente, qué estrategia usó.

En ese caso, ¿la edad es una limitante? ¿A los 40 años podés estar listo? ¿O necesitás llegar a los 60?

Hay entrenadores que comenzaron a dirigir y ganaron cuatro campeonatos seguidos. Cosa que a veces un entrenador en toda su carrera no lo logra o lo logra dos veces. La edad no es una limitante. Acá es un tema de cualidades.

Alexander Medina y Paulo Pezzolano son dos ejemplos de entrenadores que empezaron a dirigir y ganaron.

Y Jorge Bava. Vos me preguntás, esos entrenadores, ¿están más en el día a día o están para trabajar a distancia? Es una pregunta para el próximo entrenador. ¿Cómo va a resolver el trabajo a distancia? Porque indudablemente tiene que existir un trabajo a distancia. Por más que son jugadores de elite y con dos entrenamientos entienden todo y hacen todo, pero los jugadores necesitan de que te sientan. ¿Cómo resolvemos eso?

Jorge Fossati, Sergio Markarian, ¿entran en esa lista?

Por supuesto, son entrenadores que dirigieron selecciones. Saber lo que es tener la experiencia de dirigir selecciones y de haber dirigido Copa América y de haber dirigido Eliminatorias, eso es conocimiento impregnado.

¿Diego Aguirre también entra en esa lista?

Sí, claro.

¿Cómo afinas esa lista?

Cuando vos tenés algo bien organizado, solo va surgiendo quién puede ser. Y después con la entrevista con los entrenadores, y hay que tener en cuenta todo lo que se ha hecho aquí. Acá hay una estructura, acá hay profesionales, acá hay gente muy capaz, gente que ha hecho carrera dentro de la selección, que salió campeón del mundo en juveniles y ahora está en la selección mayor. Esa gente ha sido muy cuidada, ha sido muy formada y está a muy buen nivel. Por ejemplo, nosotros fuimos a ofrecerle la sub 20 Broli, y Marcelo nos dijo, ‘está bien, pero yo tengo esta idea en la cabeza’. Nosotros consideramos que debía ser escuchada la idea. La escuchamos con el Ejecutivo.

¿Qué te pareció la idea?

Bien. Con lo que es Marcelo, un persona preparada, con mucha amplitud, con mucha cabeza, que dijo, mira, ‘te entiendo esto lo que planteás, pero esta es mi idea’. No se dieron los tiempos, pero es un candidato (para la mayor), porque en la entrevista demostró quién es como entrenador. Carácter, personalidad y proyecto.

No asumir en la sub 20 es un objetivo no alcanzado para la AUF. De cara al futuro, ¿se puede ver como una pérdida o una ganancia?

Para mí fue una pérdida el día que se fue en 2023 porque si hubiese permanecido en la organización, creo que hubiese tenido mucho crecimiento, más del que tuvo, y estaba acá. Eso para mí era importante y siempre traté de que se quedara. No se pudo coordinar.

Aunque los resultados son perversos y el ejemplo más claro es el de Fabián Coito, quien volvió con toda su aureola en las juveniles de la AUF, estuvo seis meses, no clasificó al Mundial y no le renovaron.

No sé si eso está bien, tampoco.

Fue lo que ocurrió.

Sí, fue lo que ocurrió, pero a veces hay elementos que hay que evaluar. Es muy difícil que un entrenador salga cuando gana, ¿verdad? Y a veces hay que reconsiderar que tal vez tiene que salir. Y a veces un entrenador cuando pierde, no siempre tiene que salir.

¿Coito se debió quedar?

No sé si se debería haber quedado. No sé, no lo tengo muy resuelto. También no sé si él se quería quedar, pero no hablé prácticamente después de la eliminación del Sudamericano. Entonces no lo tengo muy resuelto.

Respecto a este tema de juveniles, desde que llegaste se cambió el modelo de Tabárez, de entrenadores que trabajan 18 meses con la sub 15, sub 17 y sub 20 para preparar el Sudamericano y el Mundial, si clasificaban. Desde hace cuatro años por decisiones políticas, los procesos de sub 20 quedaron reducidos a seis o siete meses de trabajo. ¿Por qué se varió un modelo que venía funcionando?

Nosotros no quisimos cambiar.

¿Y por qué cambió?

A nadie escapa los años que tuvo la AUF. Y a veces uno, que es mi responsabilidad, no habré sabido tener estrategias para que nombraran los entrenadores. Pero no es tan así tampoco. Porque en la sub 20 todos los futbolistas trabajaron 11 meses de sparring. Si sumás todas las Eliminatorias, la Copa América y el Mundial, te da 11 meses de trabajo con los jugadores de la selección mayor y con el cuerpo técnico. Vamos a ser pesimistas en este escenario: no los mejoramos nada, pero, ¿creés que lo empeoramos? No.

Te lo estoy planteando porque está instalado el tema y se da la distancia de hablarlo.

Está instalado porque no hay profundidad en lo que dicen. Porque si vos analizás que tenés 18 fechas de Eliminatorias y esos chicos están 20 días, si lo sumás, te da 11 meses de trabajo. Entonces, que no trabajaron con un entrenador fijo de sub 20, en eso no tengo defensa, pero los jugadores de la sub 20 trabajaron. Además hay una cosa que es muy importante, el 66% después de este proceso juega en Primera, quiere decir que algo los mejoramos y la mejora es beneficio para el club, para el futbolista y para nosotros, es ganar-ganar. También, en los últimos dos años se adelantaron los debuts en Primera, mínimo un año. Antes el debut era con 19, ahora hay chicos de 17, 18 años que ya debutan en Primera y cada vez aparecen más esos casos. Evidentemente, después que hacen proceso de selección, los clubes dicen, esto genera patrimonio, tiene cualidades y lo ponen. Entonces, es muy difícil ahora, si no se reglamenta de alguna manera, que los entrenadores te cedan los jugadores lunes, martes y miércoles. Es muy difícil porque el entrenador, con todo su derecho, dice, 'no, es un jugador titular y lo tengo que tener en el plantel'. Hay clubes que apoyan y otros que no acompañan. Entiendo a los clubes porque no hay una solución perfecta igual con el tema de los sparrings.

¿Cómo está el fútbol uruguayo en la competencia local?

El Consejo Juvenil encabezado por Marcelo García ha propuesto no menos de tres cambios para los torneos, y torneos nuevos, pero los clubes no lo han votado. Proponés más partidos, ampliar la actividad, hacer torneos con el interior y no los votan. No es porque no hayamos hecho cosas. Y es lo que está pidiendo el fútbol actual.

¿Qué tenés que ajustar en juveniles, en ese modelo? ¿Es necesario volver al de 18 meses de un entrenador fijo en sub 20? ¿Es necesario repetir en sub 15, 17?

Acá hay que dejar mínimo tres entrenadores que tengan proyección de selección mayor.

De alguna manera, empezar a trabajar con entrenadores para el futuro.

Lógico. Tenemos que formar entrenadores de selección. ¿Para qué? Para que no sucedan estas cosas ahora que se termina un proceso y la organización preparó a alguien. Lo traslado a tu actividad, vos mañana te vas del diario. ¿Y quién te sucede? ¿Alguien que formaste? Eso debería ocurrir, para que ese cambio no sacuda. Y acá nos sacudimos porque no tenemos, por ahora, entrenadores formados. Por eso la pena de que se fue Broli en 2023, porque era un entrenador que tenía continuidad. Nacho González ya dirigió la 15, ahora está con la 17, ya jugó dos sudamericanos, ahora irá por un mundial. El Ruso Pérez ya dirigió sudamericano, mundial, también a la selección local, todos esos entrenadores se están formando.

Debe existir un semillero de entrenadores.

Por supuesto. Eso no quita que un día venga un entrenador de afuera porque también puede pasar que el fútbol no es tan lineal, pero debo dar soluciones a las necesidades que plantean las instituciones.

El modelo que se eligió para las selecciones juveniles actuales pasa por contratar entrenadores que inician su actividad en la dirección técnica y que están identificados con la generación de Sudáfrica 2010. También, excepcionalmente, estuvo Edgardo López Báez a quien fuiste a buscar para la sub 15, después de su larga trayectoria en juveniles. ¿Qué sería lo ideal, ir por entrenadores sin experiencia en los que buscan proyección o aquellos que están consagrados en juveniles?

Es buena la pregunta. El asistente de López Báez fue Matías Cardaccio. Entonces, nosotros teníamos un entrenador que hacía 20 años o más que estaba en el fútbol de base y pusimos un entrenador que debutaba para que se contagiara de la experiencia de Edgardo. Lamentablemente vino Club Azul y con esas cosas no podemos competir: se lo llevó. Obviamente que los entrenadores que se desempeñan en las categorías tienen ventaja porque conocen a los futbolistas y muchos pasan por las manos de ellos. De todas formas hay que lograr un mix.

En su momento, Tabárez acercó a Coito por su recorrido en juveniles y estuvo 12 años en la selección; a Alejandro Garay, uno de los formadores más destacados en juveniles y también estuvo una década.

Pero, si vos revisas hoy, están desapareciendo ese tipo de entrenadores.

¿Por qué?

No sé. Ahora hay muchos entrenadores jóvenes en formativas. Y está perfecto que comparen procesos, pero cambiaron los momentos de las cosas. Cambiaron los futbolistas.

¿La metodología?

Por supuesto que cambió la metodología. Ves entrenadores jóvenes que manejan muchísima metodología. No una, sino varias. Los clubes empezaron a apostar a entrenadores más jóvenes, a entrenadores sin experiencia. Después de unos años, otros clubes volvieron a entrenadores de experiencia. Van cambiando las cosas.

Bielsa dijo que él no dejó nada en el fútbol uruguayo, en un concepto apurado y en caliente, pero tengo entendido que cambió la infraestructura del Complejo de la AUF.

La sanidad cambió 100%, es una sanidad de primer nivel.

¿Qué tiene?

Lo último en recuperación, capacidad de atención de muchos futbolistas al mismo tiempo y un spa y una zona húmeda de primer nivel, con sauna, hidromasaje y con todo. Eso se reformuló todo. Tiene dos gimnasios de primera línea. Uno que sostiene cuatro categorías, que está en el módulo juvenil, y después tiene un gimnasio de selección mayor. Si bien la hotelería no tuvo grandes modificaciones, se mantiene y la habitación han tenido cambios de acuerdo a los tiempos que han sucedido. Y lo que creció muchísimo es el tema de las canchas: tenemos 12.000 metros cuadrados de césped híbrido.

¿Qué implica eso?

El primer concepto fue agrandar los espacios de entrenamiento. Si nosotros comprábamos tierra, teníamos que irnos para otro lado. Entonces dijimos, no, no compremos tierra y hagamos un estudio de qué espacios se pueden recuperar, que estaban destinados a jardines. Entonces, hoy hay menos jardines y más canchas. Existen tres espacios de entrenamiento de arqueros y entrada en calor que son de 8.000 metros cuadrados, que es más de una cancha para trabajo reducido. Y después se cambió el sintético, se iluminó, lo que permite más horas de uso. Y los 12.000 metros de híbrido se lograron con espacios entre cancha y cancha, y permite armar una cancha vertical o dos horizontales, según las necesidades. De pasar de tener cuatro canchas, pasamos a tener seis canchas en el mismo lugar.

Hoy podemos decir que el Complejo de la AUF está a la altura de lo que tiene un Real Madrid, Barcelona o cualquier equipo de Europa.

Mucho más austero, menos moderno, pero cumple y da funcionalidad para trabajar. Y lo más difícil, y en lo que todos los días estamos arriba, el mantenimiento. Porque si no tiene mantenimiento, se plantea un problema.

¿Cuándo tendría que nombrar la AUF al próximo entrenador de la selección mayor? Si vos tuvieras la decisión deportiva y te dijeran, Jorge, ¿qué plazo establecerías para nombrar al entrenador pensando en 2030?

Lo antes posible, pero rápido no quiere decir apurado. También hay que cuadrarlo con cosas políticas y hay que tomarse el tiempo de empezar a analizar las cosas y de quiénes.

¿Ya empezaste a analizarlo?

No, todavía no, porque tengo que juntarme con Nacho (Alonso), pero creo el nombramiento de un entrenador no será este año.

¿Qué ganás con un entrenador en 2026 para la selección mayor?

Conocimiento de los partidos amistosos con los futbolistas. Este año son seis.

¿Por qué la selección sub 20 campeona del mundo en 2023 no trasladó en el tiempo futbolistas a la selección mayor?

Acá hay un tema de educación deportiva que no es la educación formal. Es de cómo le arman la carrera al futbolista. Randall Rodríguez no tiene equipo. A Ponte lo estamos siguiendo. Boselli, mucha continuidad. González, continuidad. Maturro, el último semestre continuidad, antes no. Fabricio Díaz, continuidad. (Cepillo) González, está en Peñarol. (Ignacio) Sosa, está en Brasil. Luciano (Rodríguez), en Arabia. Abaldo en Independiente. Anderson Duarte, Ferrari... analicemos dónde están jugando y cuántos partidos juegan. Vas a ver que el 60% no tuvo continuidad.

¿Es la mala decisión deportiva o qué?

Eso es fácil decirlo desde mi lugar. Después hay mil cosas que influyen en la decisión deportiva, la familia, el dinero, el lugar, todo influye en que el jugador tome la decisión. Pero a veces esa decisión no agarra de la mano a la carrera deportiva. Entonces, nosotros tenemos a Facundo González, Maturro el último semestre, y Boselli, y Fabricio Díaz, que son los jugadores con continuidad, porque Luciano Rodríguez no tiene la continuidad que la gente cree. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En fecha FIFA, vino Bernal, que era un futbolista de esa categoría que se lastimó, porque Bielsa lo quería ver de cerca. Vinieron también Luciano, Lavega, Mourinho, Marichal, que jugaron en las Eliminatorias. Venían e íbamos viendo. Pero, de la lista de 26, ¿a quién sacabas para poner a ellos?

¿Por qué se apagaron estos futbolistas campeones en lugar de crecer?

Ocurre que son jugadores que a los 20 años todavía les queda un poco de crecimiento, de formación, porque el punto ideal de un futbolista son los 27 años pero si vos estás seis meses sin jugar... en tu caso si estás seis meses sin hacer una entrevista o sin escribir una crónica, después contame... La educación deportiva, no estoy hablando de la educación formal, la educación deportiva es muy importante.

¿Alguna vez podremos valorar a Bielsa por todo lo que le pudo haber dejado al fútbol uruguayo?

Esto es como sucede siempre: el tiempo te empieza a hacer ver lo positivo que se hizo. Ahora sin dudas es un proceso criticado muchas veces desde el desconocimiento por dentro, pero hay que aceptarlo. El tiempo va a poner realmente lo que se hizo acá en su lugar.