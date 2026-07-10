Personalidad y experiencia, lo que buscó Nacional en el período de pases con sus fichajes internacionales para ir por el bicampeonato y disputar la Copa Sudamericana

Con tres fichas internacionales de mayores de 30 años, el perfil de jugadores que buscó Nacional en el actual período de pases se enfocó en futbolistas con experiencia, personalidad y buenos presentes en sus carreras.

En lo que va del mercado, los albos contrataron al volante argentino Bruno Zuculini (33 años), al golero también argentino Alexis Martín Arias (34) y al zaguero zurdo costarricense Francisco Calvo (34), tres nombres de recorrido que se suman al plantel de Jorge Bava.

Además, a modo de apuestas para el futuro, llegaron Benjamín Núñez (23), extremo zurdo de Oriental de La Paz y con pasado en formativas de Nacional, y a Tiziano Correa (21), atacante de buen primer semestre en Cerro Largo.

El mercado sigue abierto para los tricolores que buscan cerrar la llegada del volante argentino Guido Mainero, de Platense, con quien hay acuerdo con el futbolista, y aún no descartan a Alan Rodríguez, volante uruguayo de Inter de Porto Alegre, además de otras opciones, entre los que puede haber extremos.

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Personalidad y experiencia

En Nacional entienden que con las llegadas de Zuculini, Martín Arias y Calvo, el plantel suma futbolistas maduros a los que no le va a pesar la camiseta.

Ellos se suman a los referentes +30 que tiene el grupo, como el capitán Sebastián Coates, Luis Mejía y Nicolás Lodeiro, además de Lucas Rodríguez, Camilo Cándido y Nicolás Rodríguez.

Con respecto a la llegada del volante argentino, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, destacó su “personalidad”.

Bruno Zuculini

“En algunos sectores de la cancha estamos reforzando el tema de la personalidad, sobre todo en el de Zuculini en mitad de cancha”, señaló.

Como repasó Referí, este futbolista llega a Nacional tras conquistar varios títulos en sus anteriores clubes: el River Plate de Marcelo Gallardo y el Racing de Gustavo Costas.

Con los millonarios, donde jugó entre 2018 y 2023 luego de su pasaje europeo por Manchester City, Valencia, Córdoba, Middlesbrough, AEK Atenas, Rayo Vallecano y Hellas Verona, Zuculini ganó siete títulos argentinos, la Copa Libertadores 2018 de la final ante Boca en Madrid, y la Recopa Sudamericana 2019.

Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central Foto: @JuventudUy

En tanto, con Racing, club en el que se formó y es hincha, ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Gustavo Costas señaló que vio a Zuculini como un futuro entrenador, algo que al futbolista le “gustó”, ya que es “muy curioso” con los técnicos y sus decisiones.

Jorge Bava lo destacó este jueves en conferencia de prensa: "Es un jugador ganador, líder". "Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de los compañeros en esa posición", añadió.

Por su parte, el golero Alexis Martín Arias llegó pedido por Jorge Bava, quien lo dirigió en Cerro Porteño, donde ambos fueron campeones en 2025 con el arquero elegido el mejor del campeonato en su puesto.

Alexis Martín Arias en Los Céspedes

Además, el argentino pasó a los tricolores tras ser titular indiscutido este semestre en el equipo guaraní, con buenas actuaciones en el torneo local y en la Copa Libertadores, donde pasaron a octavos como primeros en el grupo, superando a Palmeiras y con solos dos goles en contra.

El tercer fichaje de jerarquía de Nacional fue el del costarricense Francisco Calvo, defensa izquierdo que llega “a complementar una zaga experimentada”, según señaló Perchman.

Francisco Calvo y Flavio Perchman Foto: @Nacional

El zaguero tico estaba en Al Ettifaq del poderoso futbol saudí, tenía otras opciones, pero eligió llegar al tricolor, en un nuevo destino de una carrera en la que pasó por clubes de su país, Dinamarca, la MLS de Estados Unidos, Turquía y México.

Además, es un referente de la selección de Costa Rica, en la que juega desde la Copa América 2011 y con la que disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sobre él, Bava dijo que es un futbolista "de mucha trayectoria", con "buen primer pase, agresivo, y polifuncional". "Yo lo considero zaguero pero en el último año jugó de lateral izquierdo de buena manera".

El probable equipo de Nacional y lo que se le viene

Se espera que dos de estos tres fichajes estén en el once tricolor que coloque Jorge Bava este sábado en Jardines del Hipódromo, donde a las 15:00 Nacional visitará a Danubio en el regreso a la actividad oficial por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

El probable equipo tricolor es con Alexís Martín en lugar de Luis Mejía en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Cámilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

Sobre la disputa en el arco, Bava señaló este jueves: "Luis (Mejía) se fue para el Mundial, cuando volvió ya estaba Martín. Sabido es que queríamos reforzar la posición. Contentos con tener dos arqueros de jerarquía y esperamos que puedan volcar su experiencia a los chicos que vienen atrás. Van a hacer una linda competencia entre sí".

Por su parte, Calvo, que fue el fichaje que llegó más tarde, se espera que esté a la orden en el banco de suplentes.

En el Torneo Intermedio los tricolores están segundos en el Grupo B con 9 puntos, uno menos que el líder Deportivo Maldonado. En la Tabla Anual se ubican en el quinto puesto, con 31 puntos, a 8 de Deportivo que lidera con 39 y a cinco de Peñarol.

Tras el partido ante Danubio, Nacional cerrará la fase de grupos del Intermedio con dos partidos de local en el Gran Parque Central: ante Wanderers el próximo viernes 17 de julio y frente a Progreso, con fecha a definir el siguiente fin de semana del 25 y 26 de julio.

Además, los tricolores tendrán doble actividad con sus cruces ante Tigre por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ida el 21 de julio de local en el Parque y la vuelta de visitante en Argentina el 28 de julio, ambos juegos a las 19:00 horas.

El ganador de la serie pasará a octavos, donde espera Montevideo City Torque.

Así están las cosas para Nacional en el comienzo del segundo semestre del año, apostando a sus refuerzos, a la espera de que lleguen más nombres, con el objetivo de buscar el bicampeonato y avanzar en la Copa Sudamericana.