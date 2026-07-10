La emotiva despedida de Nacional a Nicolás López, su mensaje y el gesto que tuvo en su Instagram, y las reacciones de hinchas

“Gracias por venir, Nico”. Con esas palabras y un emotivo video, Nacional despidió a Nicolás “Diente” López , el delantero y figura del equipo que no seguirá en este segundo semestre tras una decisión del entrenador Jorge Bava.

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El atacante fue uno de los siete jugadores desafectados por el DT luego del parate por el Torneo Intermedio y con el que se negociaba un acuerdo para su salida ya que tenía contrato vigente hasta fin de año.

En los últimos días hubo humo blanco entre las partes y se acordó la salida, luego de que los tricolores acordaran pagar dos meses de su salario pendiente.

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“El Club Nacional de Football comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual que unía a Nicolás López con la institución. Gracias Nico por volver a casa, por defender estos colores y por escribir un nuevo capítulo con esta camiseta. ¡Éxitos en lo que viene!”, indicaron los tricolores en sus redes este jueves.

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Todo indica que el Diente continuará su carrea en Platense de Argentina.

La respuesta de Nico López

Tras el video publicada por Nacional, en el que repasan distintos momentos de Nicolás López en los tricolores, desde cuando comenzó su carrera hasta la actualidad, el Diente dejó un comentario al club y a sus encargados de las redes.

“Los quiero CM gracias por este hermoso detalle”, escribió el atacante.

Además, el Diente volvió a publicar fotos con la camiseta de Nacional en su muro de Instagram, las que había sacado luego de que le comunicaran que no iba a seguir en el club.

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El delantero de 32 años finalizó de esta forma su tercer ciclo en Nacional, tras el primero con su debut en 2011 y con una polémica salida a Roma de Italia, y luego de su regreso en 2016.

El Diente retornó por segunda vez al club en 2024, siendo campeón uruguayo el año pasado, en su tercer título tras los de 2010/11 y 2011/12.

Sus últimos números marcan que en 2024, donde jugó el último semestre, disputó 18 partidos (15 por el Clausura, dos por Copa Libertadores y uno por Copa AUF Uruguay), en los que marcó 12 goles (11 por el Clausura y uno por Copa AUF) y dio 5 asistencias.

Nicolás López en pleno ataque FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

En 2025 jugó 43 partidos en todas las competencias y anotó 24 goles, con 6 asistencias.

Mientras que en la actual temporada 2026 había jugado hasta el momento 15 partidos con 3 goles y 3 asistencias.

En total, en sus tres ciclos en Nacional, el Diente López jugó 114 partidos, con 61 triunfos, 33 empates y 20 derrotas, con 56 goles anotados.

“Perdonalos, Diente”

El anuncio de despedida de Nico López en las redes de Nacional tuvo varios mensajes de hinchas que apoyaron al delantero y que cuestionaron la decisión del entrenador y de la directiva del club.

Nicolás "Diente" López en el video despedida de Nacional

“Tuvimos el peor semestre en los últimos años y decidieron echar al mejor jugador, y dejar a todos los perros. Estúpidos”, escribió un usuario en X.

“Perdónalos a estos mediocres, gracias por todo Diente”, señaló otro.

“Lo echan como un perro y le hacen video de despedida, son tremendos ustedes”, agregó otro usuario.

Otros estuvieron de acuerdo con la salida del jugador. “No me gusta la manera en la que se fue, merecía ser de otra manera, pero ya tenía un rendimiento bajo, aunque su salida es por diferencia con el DT y directiva”, escribieron.

“Tremendo jugador, lástima que el último semestre pasó más lesionado que adentro de la cancha”, señaló otro.