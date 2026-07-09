El uruguayo Leodan González estrenará en el partido Francia vs Marruecos la nueva medida de la FIFA con el VAR a partir de los cuartos de final del Mundial 2026

El juez uruguayo Leodan González estará al frente del VAR en el partido de este jueves entre Francia vs Marruecos , por los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y estrenará una novedad que aplicará la FIFA a partir de esta fase del torneo.

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Para no correr riesgos con problemas en la conexión del VAR, desde esta instancia de la Copa del Mundo los jueces de video estarán en el mismo estadio donde se juegan los partidos , según informó Mundo Deportivo de España.

Por esa decisión, Leodán González estará este jueves en el Estadio de Foxborough, en las afueras de Boston.

En los anteriores partidos, los jueces de VAR trabajaban desde el VOR situado en el IBC (Centro Internacional de Prensa) de Dallas, desde donde seguían todos los encuentros.

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El juez uruguayo estará al frente del VAR y su suplente en el AVAR será la nicaragüense Tatiana Guzmán, quien también estará en la sala del estadio de Boston.

Con esta decisión, la FIFA se asegura que la tecnología no se verá afectada ante cualquier problema que pudiera surgir entre el lugar del encuentro y el centro operativo en Dallas.

El juez Said Martínez mirando la pantalla del VAR Foto: AFP

La normativa de la FIFA establece que un encuentro no podrá nunca suspenderse en caso de un error en la tecnología de VAR.

Presencia argentina en el equipo arbitral

El encuentro Francia vs Marruecos tendrá una marcada presencia argentina en el equipo arbitral.

El juez central será Facundo Tello, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que el cuarto y quinto árbitro serán Darío Herrera y Cristian Navarro.

Y en el VAR habrá otro asistente argentino: Hernán Mastrángelo.