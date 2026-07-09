El Manchester United de Manuel Ugarte anunció que abandonará Old Trafford y construirá un estadio para 100.000 espectadores: los detalles

El Manchester United de Inglaterra , club en que juega el uruguayo Manuel Ugarte , anunció que abandonará su mítico estadio Old Trafford para construir un nuevo recinto para 100.000 espectadores , que estará ubicado dentro de un nuevo distrito ubicado cerca del actual escenario.

El plan fue anunciado por el equipo inglés este jueves por la mañana en sus redes sociales, con imágenes de cómo se vería el nuevo distrito de Trafford Wharfside en el que estará localizado el estadio, que aún no cuenta con un diseño claro .

El lugar está ubicado a 350 metros de Old Trafford , y la construcción del nuevo recinto deportivo también incluye la construcción de distintos complejos comerciales y de viviendas en sus alrededores, junto con reformas en el transporte público para permitir la llegada al lugar.

El proyecto, considerado un "Máster Plan", cuenta con el apoyo de entes del gobierno de Manchester y distintas empresas privadas , que quieren que el distrito esté centrado en "el deporte, el entretenimiento y la actividad durante todo el año , con el nuevo estadio como elemento emblemático del desarrollo integral de Trafford Wharfside", anunció el United en un comunicado.

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"La visión es crear un barrio diverso que genere 48.000 empleos locales y 15.000 nuevas viviendas, con el nuevo estadio como catalizador", detalló el club, que marcó que "los desarrollos de uso mixto en 150 hectáreas" de la zona "tienen el potencial de aportar 7.300 millones de libras esterlinas anuales a la economía del Reino Unido".

"Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial con nuestros seguidores, no solo para ellos. El ambiente, la asequibilidad y la accesibilidad seguirán siendo la base de nuestros planes, y esperamos continuar nuestro diálogo con los aficionados y otras partes interesadas a medida que avanzamos hacia la siguiente fase de diseño y desarrollo", expresó Collette Roche, directora ejecutiva del área de Desarrollo del Nuevo Estadio del Manchester United.

El estadio Old Trafford, apodado "El Teatro de los Sueños", fue inaugurado en 1910. Fue sede del Mundial de 1966, la Eurocopa 1996, y tras pasar por una ampliación en 2006 (en la que amplió su capacidad de 61.000 a 76.000 espectadores) también albergó algunos partidos de los Juegos OIímpicos de 2012 y la final de la Champions League 2012/2013.