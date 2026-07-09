Pelea de periodistas en plena conferencia de prensa del Mundial 2026: mirá lo que pasó cuando hablaba la estrella de Marruecos y compañero de Federico Valverde, Brahim Díaz, quien no lo podía creer

La conferencia de prensa que dio la estrella de Marruecos , Brahim Díaz , en la previa del partido ante Francia de este jueves (17:00 horas) por los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo un insólito momento por el cruce entre dos periodistas en la sala.

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Mientras el jugador de Real Madrid, compañero de Fede Valverde, respondía, fue interrumpido por la discusión entre dos trabajadores de la prensa, lo que hizo que se viera notoriamente sorprendido por lo que pasaba.

“¿Por qué me pegas?”, le recriminó uno al otro , a lo que le respondió que había levantado dos veces la mano y había tapado su cámara, mientras otros presentes le pedían silencio con el internacional “shhhh”.

El rostro de Brahim Díaz ante la pelea de periodistas en plena conferencia de prensa

Los encargados de la conferencia tuvieron que intervenir para restablecer el orden. “Me golpeó”, explicó , a lo que el otro le explicó que había levantado la mano.

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Finalmente, la conferencia continuó y Brahim sonrió por lo que había ocurrido. “No es grave, está bien”, comentaron.

Pelea de periodistas en plena conferencia de Brahim Díaz

Brahim Díaz: "Confío en Marruecos"

El marroquí Brahim Díaz afirmó este miércoles que Marruecos cree en sus opciones de eliminar a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 y señaló que, pese a compartir vestuario en el Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mañana solo los verá como "rivales".

"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró Díaz en una rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.

Francia y Marruecos se verán las caras a partir de las 17:00 en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, Estados Unidos.

Brahim Díaz de Marruecos ante Martin Experience de Haití en el Mundial 2026 FOTO: AFP

"Confío plenamente en mi equipo", añadió Díaz, uno de los máximos asistentes del Mundial con cuatro pases de gol, solo uno menos que el francés Michael Olise.

"Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento", aseguró Díaz.

El Francia-Marruecos de este jueves abrirá la fase de cuartos de final del Mundial en una reedición de una de las semifinales de Catar 2022.

Con base en EFE