"Estamos en un lío": Andrés Ojeda considera "poco probable" que la coalición acompañe la Rendición de Cuentas

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , dijo que ve "poco probable" que la Coalición Republicana "acompañe" el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento.

Este jueves los partidos de la coalición se reúnen para definir una postura común sobre la Rendición de Cuentas. Posterior a este encuentro brindarán una conferencia de prensa .

Previo a esto, en entrevista con Arriba Gente (Canal 10), Ojeda se refirió al tema y opinó que para él resulta "complicado" que le den el visto bueno al proyecto.

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" Es muy complicado que sea un sí tomando en cuenta lo que fue la interpelación, donde todo el Senado prácticamente le llamó la atención al ministro Oddone en cuanto a las incongruencias de lo que fue el Presupuesto, el vaticinio contra todos los pronósticos, porque acá hubo un lío grande ¿no? El analista más prémium de Uruguay se convierte en ministro, hace un vaticinio de crecimiento de casi 3 puntos, yo no soy economista ni grado cinco, pero todos los que consultamos nos dijeron, señores, la cifra va a ser cercana a un punto menos de lo que el ministro dice , seamos conservadores", dijo.

En cuanto a esto, señaló que, tras "venir los números", fueron "más parecidos" a lo que decían en el "mundo analista que el mundo gobierno", lo que representa, a su entender, un "problema" para el país.

"Estamos en un lío. Aprobar esta Rendición sería aprobar una proyección mal hecha en un gasto que es más una expresión de deseo que una previsión de la realidad. Entonces, francamente veo poco probable que la coalición acompañe, sin perjuicio de que se va a discutir, y yo no quiero decir lo que vamos a decir en un rato", aseveró.