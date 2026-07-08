Tesla anunció su llegada a Uruguay: "Un nuevo hito"

Tesla anunció su desembarco en Uruguay y sumó al país a su" plan de expansión" por América Latina , un movimiento que la propia empresa presenta como "un nuevo hito" regional.

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En un comunicado de prensa, cuenta parte de su historia. "Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica", indica.

La compañía se presenta a sí misma no como una automotriz tradicional, sino como "una empresa tecnológica integrada verticalmente" que desarrolla tanto hardware como software a gran escala. Con esa integración de hardware, software, IA y robótica, afirma que contribuye a crear "un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable" .

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Tesla anunció su desembarco en Uruguay: qué se sabe de la operación, quién liderará el negocio y cómo ha sido el recorrido de la marca en el país

En la misma línea, la empresa enmarca su desembarco en su misión declarada de "acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible" y hacia lo que llama "un futuro de mayor abundancia" .

En noviembre de 2025, Tesla inició operaciones en Colombia, un paso que la empresa describió como "el más reciente y significativo" dentro de su estrategia de expansión regional.

Con Uruguay, la compañía dice buscar acercar su ecosistema tecnológico a un mercado que, según asegura, se consolidó como "uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos".

El comunicado no precisa fechas de apertura, modelos disponibles, precios ni puntos de venta en el país.