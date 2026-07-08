Blancos cuestionan que Rendición de Cuentas suprima cargos de controladores aéreos en medio de reclamos por falta de personal

La Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento suprime cuatro cargos de controladores aéreos —entre un técnico grado 8 y otros tres grado 7 de tránsito aéreo regional —, en medio de reclamos del sector por la falta de personal que, entre otras cosas, provocó que el nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco no esté funcionando en su totalidad .

El artículo 52 del proyecto establece la supresión de una serie de cargos —entre los que se encuentran los cuatro de controladores aéreos — para financiar la contratación de 300 agentes policiales para el Ministerio del Interior .

En la fundamentación del artículo, el gobierno señala que dichos agentes son necesarios para el patrullaje preventivo y cubrir la " demanda ciudadana por seguridad pública ". "El narcotráfico y disputa entre bandas entre otras problemáticas, exigen una mayor presencia policial fija y dinámica, para reforzar la dotación de efectivos actuales", señala el gobierno.

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La oposición, sin embargo, cuestionó en las últimas horas que la financiación surja de recortes en un sector con déficit de personal , tal como ha reconocido el propio gobierno , que afirmó que no contaba con la cantidad de personal suficiente para, por ejemplo, poner en marcha el nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco las 24 horas del día .

"No tenemos las personas suficientes", dijo el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, al concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores para explicar por qué el nuevo sistema no estaba funcionando de forma óptima.

Uno de los dirigentes de la oposición que cuestionó el tema fue el legislador blanco Pablo Abdala. "Faltan controladores aéreos, pero el artículo 52 del proyecto de Rendición de Cuentas suprime 16 cargos de la DINACIA", escribió en X. Esta cifra refiere a otros cargos correspondientes a la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) que también se suprimen para financiar los 300 agentes policiales.

Faltan controladores aéreos, pero el artículo 52 del proyecto de rendición de cuentas suprime 16 cargos de la DINACIA. Entre ellos, 4 de controladores de tránsito aéreo. Recortes del gobierno del Frente Amplio. https://t.co/5ILDPmbSp7 — Pablo Abdala (@pabloabdala66) July 8, 2026

En un sentido similar se expresó el también legislador blanco Juan Martín Rodríguez: "Cuando se necesitan + controladores aéreos para operar el Nuevo Sistema de Aterrizaje Instrumental del Aeropuerto Internacional de Carrasco (cuya no utilización puede provocar consecuencias para la conectividad, producción y turismo), el Gobierno plantea eliminar 4 controladores!".

Cuando se necesitan + controladores aéreos para operar el Nuevo Sistema de Aterrizaje Instrumental del Aeropuerto Internacional de Carrasco (cuya no utilización puede provocar consecuencias para la conectividad, producción y turismo), el Gobierno plantea eliminar 4 controladores! https://t.co/0y58ohT8M9 — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) July 8, 2026

El nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco —que permite a aeronaves aterrizar en condiciones de muy baja visibilidad, como días de niebla— está funcionando en determinadas horas con la cobertura de horas extras por parte de los controladores aéreos, que llegaron a un acuerdo con las autoridades para establecer que el sistema solo podía estar operativo con una dotación mínima de tres personas por turno.