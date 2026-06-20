García tilda de "fallido" el anuncio por la puesta en marcha del nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco: qué dice el sindicato

El senador del Partido Nacional, Javier García , tildó de "fallido" el anuncio de que el nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco empezaría a funcionar desde la madrugada del viernes 19 de junio .

El exministro de Defensa Nacional sostuvo que la " 'solución' no duró ni 24 horas " y que el sistema —que permite a aeronaves aterrizar en condiciones de muy baja visibilidad — " solo funcionará unas horas al día y no en despegues ".

" La conectividad aérea del UY está en manos del sindicato ante la pasividad e inoperancia del MDN (Ministerio de Defensa Nacional)", sostuvo García en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde la Asociación de Controladores Aéreos del Uruguay (ACTAU) señalaron a El Observador que el sistema, que se supone está operativo, no fue utilizado el viernes dado que no hubo necesidad de hacerlo por las condiciones climáticas .

FALLIDO ANUNCIO: A pesar del anuncio sobre el levantamiento del conflicto de los controladores aéreos para poner en funcionamiento el nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco, la “solución” no duró ni 24 hs. Solo funcionará unas horas al día y no en despegues. La conectividad…

De esta manera, recalcaron que se utiliza "en condiciones de poca visibilidad solamente" y que para hacerlo "se necesitan determinados procedimientos y monitoreos que una persona sola no puede hacer".

Por esta razón, el acuerdo alcanzado con las autoridades implica que haya tres funcionarios por turno para utilizarlo, algo que, por el momento, se cubrirá con horas extras. Uno de los reclamos del sindicato es que ingrese más personal para poder cumplir con el funcionamiento adecuado del nuevo sistema.

Con esas condiciones sobre la mesa, desde ACTAU dijeron que los días que no hay esa cantidad de funcionarios disponibles "el sistema no se utiliza", por lo que adelantaron que en los días sucesivos su uso será restringido.

Foto: Vanina Gonzo / FocoUy

La asociación había emitido un comunicado el pasado 17 de junio en el que anunció que se había llegado a un "acuerdo sobre las condiciones técnicas mínimas de operación del nuevo sistema de aterrizaje", que harían posible el inicio de su implementación, pero en una "etapa de transición con restricciones operativas", con el objetivo de "mantener niveles adecuados de seguridad operacional".

También sostuvieron que aunque "restan aspectos y detalles técnicos por solucionar y definir", las autoridades les habían asegurado que "el sistema solo operará con la dotación de personal requerida y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar dicha condición a la mayor brevedad posible".

Según ACTAU —al igual que ha sostenido la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo— las diferencias por la puesta en marcha del nuevo sistema nunca constituyeron un "conflicto sindical" y los reclamos nunca fueron "reivindicaciones de carácter gremial", sino observaciones técnicas para garantizar la seguridad.

"Aún estamos lejos de haber resuelto todas las dificultades y carencias necesarias para que el sistema opere en toda su capacidad, por lo que las posibilidades actuales permitirían la operación sujeta a múltiples limitaciones", señalaron en el comunicado.

El senador García también se quejó en su mensaje por el hecho de que la ministra Lazo no hubiera concurrido a la Comisión de Defensa del Senado el pasado lunes, a la que había sido citada para analizar este asunto.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, dijeron que la ausencia se había debido a cuestiones de agenda, ya que a la hora en que sesionaba la comisión la ministra tenía una reunión en Torre Ejecutiva.

Días atrás, Lazo había declarado que no existía "ningún conflicto" con los controladores aéreos y que era necesario que el "factor humano" estuviera convencido para que el sistema pudiera operar de forma correcta.

"Y eso requiere tiempo. Entonces, si hay que aplazar los tiempos de funcionamiento para mejorar la capacitación y para que todos estemos comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer", dijo la ministra.

El recorrido del nuevo sistema de aterrizajes y el reclamo de aerolíneas

Foto: Leonardo Carreño

El nuevo sistema se comenzó a instalar meses atrás y requirió una serie de obras por parte del Aeropuerto Internacional de Carrasco, como cambios en la pavimentación de las pistas y nuevos sistemas de iluminación.

Se trata de una tecnología originaria de Francia que utilizan aeropuertos del mundo como el JFK de Nueva York, el Charles de Gaulle de París o el Schipol de Ámsterdam.

El sistema permite asistir en las aproximaciones y en los aterrizajes de aeronaves en condiciones de muy baja visibilidad, mediante ayudas instrumentales de alta precisión y procedimientos operacionales específicos, había explicado la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) en mayo en un comunicado.

Esto es particularmente útil en días de baja visibilidad por nieblas, que históricamente han obligado a cancelar o postergar vuelos en Montevideo.

En ese comunicado la autoridad había señalado que el sistema estaba pronto para operar, pero con los reclamos de los controladores aéreos se acordó una prórroga hasta el 15 de junio, que luego se extendió hasta el 19 de ese mismo mes.

Por otra parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas, pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el sistema de aterrizaje.