García cuestionó ausencia "sin aviso previo" de autoridades de Defensa en el Parlamento por nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco

El senador del Partido Nacional, Javier García , cuestionó la ausencia "sin aviso previo" del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en la Comisión de Defensa Nacional de este lunes, a la que estaba convocado por el nuevo sistema de aterrizaje en el Aeropuerto de Carrasco.

Según se recoge en la web del Parlamento, estaba previsto que la comisión recibiera a las 14:30 horas de este lunes 15 de junio a la ministra, Sandra Lazo , así como a las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

La asistencia de las autoridades había sido solicitada por el dirigente blanco a fin de que explicaran el estado de situación de los sistemas de aterrizaje instrumental ILS CAT III y las razones por las que no está habilitado aún.

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" Lamentamos que la MDN, sin aviso previo , haya decidido no concurrir a comisión a informar sobre la no implementación y puesta en funcionamiento del sistema de aterrizaje sin visibilidad que está pronto desde hace meses y no se pone en funcionamiento por conflicto con controladores", dijo.

"142 vuelos comprometidos en estas semanas de invierno y más de 20000 pasajeros afectados. La conectividad caótica. Tampoco tendremos información del atentado de la madrugada de hoy en la caja militar. Que los ministros rehúsen venir a comisión no es buena señal democrática", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2066584873020846413?s=20&partner=&hide_thread=false Lamentamos que la MDN, sin aviso previo, haya decidido no concurrir a comisión a informar sobre la no implementación y puesta en funcionamiento del sistema de aterrizaje sin visibilidad que está pronto desde hace meses y no se pone en funcionamiento por conflicto con… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 15, 2026

El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, sin embargo, señaló que la ministra Lazo avisó en la mañana del lunes que no podría asistir a la comisión, dado que tenía una reunión en Torre Ejecutiva.

"Tenemos conocimiento de que tenía una reunión con el Poder Ejecutivo por lo que solicitó en tiempo y en forma, antes de que empezara a funcionar la comisión, la necesidad de reagendar su visita a dicha comisión", sostuvo el legislador oficialista.

A la comisión sí concurrieron este lunes autoridades del Aeropuerto de Carrasco, que señalaron que el nuevo sistema de aterrizajes estaba "en conidciones" de operar.

Carballo dijo en rueda de prensa que así lo indicó Diego Arrosa, CEO de Aeropuertos Uruguay. "Lo que se nos informó en comisión es que el sistema en condiciones, que se instaló todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura", explicó Carballo. Y agregó que la intención no es "juntar" las "cuestiones más sindicales" que puedan tener los controladores aéreos y la "seguridad".

Durante esta jornada se conoció a nivel público que la Dinancia había decidido poner en funcionamiento el sistema ILS Categoría III B del Aeropuerto Internacional de Carrasco a partir del próximo 19 de junio a las 23:59.

La activación del sistema quedó formalizada a través de un NOTAM (Notice to Airmen) emitido este domingo por la autoridad aeronáutica.

Esta decisión despertó las críticas de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU), que en diálogo con El Observador señalaron que todavía esperan mantener reuniones con las autoridades para analizar los detalles de la puesta en marcha del sistema.

Desde el sindicato recordaron que este tipo de comunicaciones son dinámicas y que pueden sufrir modificaciones.

Aunque la discusión pública se ha concentrado en la demora para habilitar el sistema, desde ACTAU insisten en que el problema no pasa por una resistencia sindical sino por aspectos técnicos vinculados a la seguridad operacional.

El principal cuestionamiento refiere a que el procedimiento previsto para las operaciones contempla la actuación de un único controlador aéreo, una condición que el sindicato considera insuficiente para gestionar la carga de trabajo asociada a este tipo de aproximaciones en condiciones de baja visibilidad.

Desde ACTAU sostienen además que existen otros problemas vinculados a la implementación que son más complejos y menos visibles para el público general.

La activación del sistema estaba prevista inicialmente para una fecha anterior, pero fue postergada luego de simulaciones realizadas.

Según informó Dinacia, las pruebas detectaron ajustes de "menor entidad", por lo que se resolvió fijar el 19 de junio como nueva fecha de entrada en operaciones.

La autoridad entiende que esas observaciones pueden corregirse dentro de los plazos previstos y que no afectan la viabilidad ni la seguridad del sistema.

El ILS Categoría III B es uno de los sistemas de aproximación y aterrizaje más avanzados disponibles en la aviación comercial.

Su puesta en funcionamiento permitirá que las aeronaves operen en condiciones de visibilidad extremadamente reducida, una mejora especialmente relevante para el Aeropuerto de Carrasco, donde la niebla provoca cada año demoras, cancelaciones y desvíos de vuelos.