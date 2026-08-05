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Sindicato de maestros de Montevideo convocó a un paro de 24 horas este jueves tras la agresión a una docente por parte de un colega

La agresión se produjo el martes en un edificio de ANEP, no en una escuela, pero el sindicato resolvió parar para denunciar la situación; el agresor fue internado en un centro de salud mental por disposición de Fiscalía

5 de agosto de 2026 22:09 hs
20240318 Tunica y moña. Escuela pública n°72, clases, educación, alumnos. (20).jpg
Foto: Inés Guimaraens

La filial de Montevideo de la Asociación de Maestras y Maestros del Uruguay (Ademu) convocó a un paro por 24 horas este jueves 6 de agosto, luego de la agresión de una maestra por parte de otro docente en las oficinas de la Inspección Oeste de Primaria.

La resolución se tomó luego de una asamblea convocada de forma grave y urgente por el sindicato, que finalmente resolvió tomar esta medida, además de movilizarse a las 12:00 frente a las oficinas de Primaria, en la Ciudad Vieja.

El agresor de la maestra, según dijeron a El Observador desde Fiscalía, fue internado en un centro de salud mental de forma "compulsiva" y "provisoria" mientras se investiga el caso. En el ataque también agredió a otro funcionario, además de la maestra.

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La fiscal de Flagrancia de 14° Turno, Viviana Maqueira, dispuso la medida luego de recibir el resultado de la pericia psiquiátrica practicada al docente. Además de la internación compulsiva provisoria, continúan las actuaciones para investigar los hechos.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Pablo Caggiani, se había referido más temprano a este episodio. En una rueda de prensa consignada por Subrayado explicó que el agresor y la víctima se desempeñaban en un área administrativa.

"Nos comunicamos con una de las funcionarias agredidas, también con la Policía. Primaria dispuso acciones para mejorar la seguridad durante estos días (...) Hubo una agresión de un funcionario a una funcionaria, y a otro funcionario, en un edificio que no es una escuela, es un edificio administrativo. (...) Lo que queda claro es que eso no puede pasar y, además, hay que acompañar a la compañera que fue la agredida fundamentalmente", explicó Caggiani.

Ademu emitió un comunicado en el que aseguró que existe "responsabilidad" de Primaria en este caso.

"Establecemos la responsabilidad de la DGEIP en esta situación, en la cual no se actuó en tiempo y forma, frente a un caso con múltiples antecedentes violentos", señala el escrito. Según informó Subrayado, el agresor había sido apartado de su cargo como docente en el pasado por antecedentes violentos.

Por otra parte, Ademu pidió a Primaria que actúe con celeridad para proteger a la maestra agredida. "Debe ser clara la aplicación de legislación referida a situaciones de violencia de género amparada en marcos normativos nacionales", señalaron.

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