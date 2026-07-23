PIT-CNT hará un paro general parcial el próximo 11 de agosto: reclamaran por cambios en las AFAP y Rendición de Cuentas

PIT-CNT convocará a un paro parcial el martes 11 de agosto : será de 9 a 13 horas e incluirá una movilización desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, según afirmó la vicepresidenta de la central, Carolina Spilman , en rueda de prensa después de la Mesa Representativa convocada para este jueves.

Días atrás, a través de un comunicado oficial, la central había anunciado la posibilidad del paro a razón de las modificaciones sobre las AFAP que decidió promover el Poder Ejecutivo en el segundo semestre, a través de proyectos de ley. Desde el PIT-CNT habían criticado criticaron al Poder Ejecutivo al entender que "eludió" un compromiso asumido en el Diálogo Social.

La central sindical criticó que no se incluyera la creación de un organismo estatal que centralizara el pilar de ahorro individual, algo que aseguraron formaba parte del acuerdo del Diálogo Social. En su lugar, el Poder Ejecutivo decidió no introducir cambios al respecto y que los fondos se mantengan en las AFAP.

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Pero, además, el Ejecutivo sí incluyó como una de las modificaciones a realizar una mayor diversificación de las inversiones que pueden hacer las AFAP en el exterior, algo que el PIT-CNT cuestionó.

Este jueves, entonces, la Mesa Representativa convocó al paro general parcial.

"Estamos de cara a una Rendición de Cuentas que nosotros entendemos que se va a estar discutiendo en estos próximos días y que tiene que ser una rendición que busque dar solución a las problemáticas de nuestro pueblo", se explayó Spilman, consignada por Subrayado (Canal 12).

Spilman explicó que el paro también nace en torno a la Rendición de Cuentas, que se discute actualmente en el Parlamento; en particular, sobre la reducción de la jornada laboral y la reforma tributaria.

"Lo que molestó, específicamente, es la falta de cumplimiento con los acuerdos. (...) Los espacios de diálogo que participamos lo hacemos con mucha responsabilidad y entendemos que esperamos lo mismo del Poder Ejecutivo, que en esta oportunidad no se dio así. Y eso es una preocupación que tenemos, incluso porque participamos de otros espacios de diálogo y por eso también definimos que era importante movilizarnos en esta situación", afirmó en conversación con Subrayado (Canal 12).