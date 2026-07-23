Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MOVILIZACIÓN

PIT-CNT hará un paro general parcial el próximo 11 de agosto: reclamaran por cambios en las AFAP y Rendición de Cuentas

La movilización de hará desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo; se resolvió luego de una Mesa Representativa

23 de julio de 2026 20:21 hs
pit

PIT-CNT convocará a un paro parcial el martes 11 de agosto: será de 9 a 13 horas e incluirá una movilización desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, según afirmó la vicepresidenta de la central, Carolina Spilman, en rueda de prensa después de la Mesa Representativa convocada para este jueves.

La central sindical criticó que no se incluyera la creación de un organismo estatal que centralizara el pilar de ahorro individual, algo que aseguraron formaba parte del acuerdo del Diálogo Social. En su lugar, el Poder Ejecutivo decidió no introducir cambios al respecto y que los fondos se mantengan en las AFAP.

Más noticias

PIT-CNT se reunió con Orsi: para Abdala la Rendición de Cuentas marca un "dilema presupuestal" pero no "recorte"

A impulso de Marcelo Abdala, el PIT-CNT discute en su interna si tener personería jurídica

Pero, además, el Ejecutivo sí incluyó como una de las modificaciones a realizar una mayor diversificación de las inversiones que pueden hacer las AFAP en el exterior, algo que el PIT-CNT cuestionó.

Este jueves, entonces, la Mesa Representativa convocó al paro general parcial.

"Estamos de cara a una Rendición de Cuentas que nosotros entendemos que se va a estar discutiendo en estos próximos días y que tiene que ser una rendición que busque dar solución a las problemáticas de nuestro pueblo", se explayó Spilman, consignada por Subrayado (Canal 12).

Spilman explicó que el paro también nace en torno a la Rendición de Cuentas, que se discute actualmente en el Parlamento; en particular, sobre la reducción de la jornada laboral y la reforma tributaria.

"Lo que molestó, específicamente, es la falta de cumplimiento con los acuerdos. (...) Los espacios de diálogo que participamos lo hacemos con mucha responsabilidad y entendemos que esperamos lo mismo del Poder Ejecutivo, que en esta oportunidad no se dio así. Y eso es una preocupación que tenemos, incluso porque participamos de otros espacios de diálogo y por eso también definimos que era importante movilizarnos en esta situación", afirmó en conversación con Subrayado (Canal 12).

Las más leídas

El Niño apunta a convertirse en el más intenso en al menos 150 años: modelos refuerzan un escenario histórico

En pie de guerra: BYD vuelve bajar los precios de sus autos eléctricos tras la llegada de Tesla y en la antesala del Imesi

Vertiente Artiguista advirtió al FA de Montevideo sobre el "hostigamiento" al que escalan las "diferencias" internas en debate sobre Bañados de Carrasco

Caso Charles Carrera: tensa audiencia entre reproches por "extorsión", "ridiculizaciones" y "asimetrías" entre defensa y fiscalía

Temas

PIT-CNT paro movilización PITCNT

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos