Las ofertas que no convencen en Peñarol por Leandro Umpiérrez y Nahuel Herrera, el tiempo de recuperación de Jesús Trindade y la particular situación de Luciano González

Peñarol entrenó este jueves en horario matutino y prepara, con tranquilidad, el partido del sábado 1° de agosto que jugará en el Estadio Campeón del Siglo, contra Cerro Largo, por la última fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

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La dirigencia, mientras, sigue trabajando para cerrar un plantel donde llegaron como caras nuevas Franco Romero , Leonel Jaime , Jonathan Rodríguez y Thiago Espinosa .

Como contrapartida se fueron Emanuel Gularte, Matías González, Franco Escobar y Lorenzo Couture .

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El salto de calidad que busca Peñarol: qué le aporta el retorno de Jonathan Rodríguez al esquema de Diego Aguirre

Además, el entrenador Diego Aguirre le comunicó a Gastón Togni que no lo tendrá en cuenta para este segundo semestre.

El aurinegro ya hizo el duelo por su fracaso internacional y logró un triunfo muy tranquilizador contra Boston River, una situación que contrasta con la profunda crisis que atraviesa Nacional.

Nahuel Herrera y Jonathan Rodríguez ilusionan

Jonathan Rodríguez Foto: @OficialCAP

El lunes por la mañana, los jugadores que no hicieron fútbol contra Boston River el sábado hicieron un movimiento interno bajo la atenta mirada de Aguirre.

Ahí Nahuel Herrera, operado del hombro el 19 de marzo en Madrid, realizó 60 minutos de fútbol y mostró signos de buena recuperación de forma.

El jugador no será apurado en lo que queda del Intermedio y su reinserción en el equipo se proyecta para el Torneo Clausura.

También hizo minutos de fútbol Jonathan Rodríguez, que en julio de 2025 fue sometido a una operación de restauración de cartílago en su rodilla derecha.

"Todavía no está para volver pero se lo vio muy bien, no es que vaya a jugar en la próxima fecha, pero es muy probable que esté jugando antes de lo que imaginábamos", contó el dirigente consultado.

El que sigue evolucionando muy bien dentro de los plazos previstos es Leonardo Fernández, operado de los ligamentos de rodilla el 21 de abril.

El lateral derecho sigue a la espera

Brian Barboza Foto: Dante Fernández/Focouy

Tal como informó Referí el 16 de julio, la situación del lateral derecho sigue incambiada. Hay varios dirigentes que entienden que el puesto está cubierto con Brian Barboza, Kevin Rodríguez e Ignacio Alegre.

El entrenador había puesto sobre la mesa el nombre de Juan Barinaga, jugador con el que no contará Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors. Al día de hoy, la opción de Franco Pizzichillo ya no es considerada por razones económicas.

Lo único que puede acelerar la llegada de Barinaga, que sería a préstamo y con cargo, es que Aguirre y el presidente Ignacio Ruglio se pongan de acuerdo en la llegada de un nuevo futbolista para cubrir ese puesto.

Jesús Trindade un mes de baja

Jesús Trindade, primer lesionado en el segundo semestre de Peñarol 2026 Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol tiene actualmente en sanidad, además de a Fernández, a Diego Laxalt, ausente por lesión muscular los partidos ante Racing y Boston River por el Torneo Intermedio, a Maximiliano Olivera, desgarrado ante Racing y también a Jesús Trindade.

Este último se había sentido en la semana previa al partido contra Racing y salió a los 41 minutos.

El jugador tuvo una lesión tendinosa en la zona de la rodilla derecha y según se informó a Referí estará alrededor de un mes de baja.

La particular situación de Luciano González

Luciano González y Erick De los Santos Foto: Dante Fernández/Focouy

El delantero Luciano González, que estuvo a préstamo en el primer semestre del año en Defensa y Justicia, no puede jugar en Progreso, club que se interesó en su concurso.

González, quien debutó en Peñarol en 2024, jugó este año 15 minutos en la derrota contra Central Español y en Argentina llegó a disputar cinco encuentros.

Por disposición de normas Conmebol, no puede jugar en Sudamérica en un tercer equipo en la misma temporada.

En la misma situación está el argentino Mauricio Vera, de Nacional, quien se tuvo que ir a jugar a Indonesia.

"Si no consigue un equipo en otro mercado volverá club para jugar en Tercera", informó la fuente consultada.

El que no acordó su pasaje a Central Español es Franco "Cepillo" González, que sigue en Peñarol pero que no será tenido en cuenta por Aguirre.

También sigue Andrés Madruga que tiene contrato hasta fin de año y que por ahora no encontró nuevo equipo.

Ofertas que no convencen por Nahuel Herrera y Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol ha recibido varios sondeos y hasta ofertas por dos importantes activos que tiene procedentes de sus divisiones formativas.

Uno es Nahuel Herrera y el otro Leandro Umpiérrez.

Sin embargo, hasta ahora las ofertas han sido vistas como insatisfactorias.

Por Umpiérrez se presentó una oferta del mercado árabe por una cifra de US$ 1,8 millones, pero Peñarol pretende más y hacerse de dinero ahora.

Por Herrera hay una oferta desde España pero para diciembre y por alrededor de US$ 6 millones.

Lo que buscan los presididos por Ruglio es hacerse de dineros frescos en el actual período de pases, pero todo indica que esas operaciones recién se podrían cristalizar a partir de fin de año.