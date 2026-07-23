Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El jugador al que Diego Aguirre le dijo que no sigue en Peñarol y que era uno de los salarios más altos del plantel

Peñarol concretó en las últimas horas su quinta baja para el segundo semestre de 2026, aunque su salida dependerá de una negociación de rescisión

23 de julio de 2026 16:06 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol sigue trabajando en la depuración del plantel para el segundo semestre de 2026 y en las últimas horas el entrenador Diego Aguirre decidió prescindir de una de las principales apuestas que hizo a comienzos de año: el argentino Gastón Togni.

Gast&oacute;n Togni

Gastón Togni

El director técnico ya le comunicó días atrás al argentino que no lo tendrá en cuenta para el segundo semestre del año.

Togni, extremo de 28 años, fue una de las grandes apuestas de Peñarol para esta temporada y llegó como uno de los salarios más importantes del plantel.

El salto de calidad que busca Peñarol: qué le aporta el retorno de Jonathan Rodríguez al esquema de Diego Aguirre

El mapa de Peñarol a cuatro meses para las elecciones y los posibles candidatos que se preparan para la contienda política

Jugó 23 partidos, le anotó un gol de cabeza a Montevideo City Torque, tras centro de Leonardo Fernández, y le dio una asistencia a Luis Angulo en un tanto contra Progreso. Nunca logró tener regularidad en su juego ni ser el jugador desnivelante que había ido a buscar Peñarol.

El sábado, en el 3-0 ante Boston River, Togni no estuvo en la convocatoria.

"Su salida dependerá de que consiga una oferta y de sentarnos a negociar la rescisión", dijo un consejero a Referí.

Peñarol incorporó a Franco Romero, Leonel Jaime, Jonathan Rodríguez y Thiago Espinosa y como contrapartida se fueron Emanuel Gularte, Matías González, Franco Escobar y Lorenzo Couture.

Las más leídas

Giro en el caso Leandro Paredes: la decisión que tomó la FIFA luego de la final del Mundial 2026

De España a entrenar con la celeste: juvenil hijo de padre uruguayo practicó en el Complejo de la AUF tras ser evaluado en un campamento internacional de la selección

Murió Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol de 22 años que estaba en Deportivo Italiano

Explotó Óscar Ruggeri por las teorías conspirativas contra la selección argentina tras perder ante España la final del Mundial 2026

Temas

Peñarol Diego Aguirre Gastón Togni Nahuel Herrera

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos