El jugador al que Diego Aguirre le dijo que no sigue en Peñarol y que era uno de los salarios más altos del plantel

Peñarol sigue trabajando en la depuración del plantel para el segundo semestre de 2026 y en las últimas horas el entrenador Diego Aguirre decidió prescindir de una de las principales apuestas que hizo a comienzos de año: el argentino Gastón Togni.

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El director técnico ya le comunicó días atrás al argentino que no lo tendrá en cuenta para el segundo semestre del año.

Togni, extremo de 28 años, fue una de las grandes apuestas de Peñarol para esta temporada y llegó como uno de los salarios más importantes del plantel.

El jugador había arribado a préstamo por un año y con opción de compra.

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Jugó 23 partidos, le anotó un gol de cabeza a Montevideo City Torque, tras centro de Leonardo Fernández, y le dio una asistencia a Luis Angulo en un tanto contra Progreso. Nunca logró tener regularidad en su juego ni ser el jugador desnivelante que había ido a buscar Peñarol.

El sábado, en el 3-0 ante Boston River, Togni no estuvo en la convocatoria.

"Su salida dependerá de que consiga una oferta y de sentarnos a negociar la rescisión", dijo un consejero a Referí.

Peñarol incorporó a Franco Romero, Leonel Jaime, Jonathan Rodríguez y Thiago Espinosa y como contrapartida se fueron Emanuel Gularte, Matías González, Franco Escobar y Lorenzo Couture.