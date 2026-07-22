De España a entrenar con la celeste: juvenil hijo de padre uruguayo practicó en el Complejo de la AUF tras ser evaluado en un campamento internacional de la selección

En medio del fin de ciclo tras la salida de Marcelo Bielsa y a la espera del comienzo de un nuevo proceso, las selecciones uruguayas juveniles siguen adelante con sus entrenamientos y también con la captación de jugadores del exterior cuya nacionalidad le permiten ser elegibles para la celeste.

Así se pudo ver días atrás, cuando al Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó desde España un juvenil sub 15 que juega en Leganés, club que a través de sus cuentas de divisiones formativas destacó su presencia en el combinado.

Se trata de Nahuel Matonte Quiñones , hijo de padre uruguayo, quien entrenó y jugó amistosos con la sub 15 de Uruguay ante Albion y Chile.

Este futbolista de frondosa cabellera había participado en uno de los campamentos que la AUF realizó en julio del año pasado, durante cinco días, en California, Estados Unidos, donde dijeron presente 75 juveniles con la ilusión de poder ser luego convocados a la celeste.

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Los nietos de Raúl Esnal, campeón de América con la selección uruguaya, viajaron para entrenar con la celeste tras el campamento de la AUF realizado en California

Ahí fue observado por entrenadores de las formativas de la AUF, entre los que estuvo el director de selecciones Jorge Giordano.

Tras esa primera experiencia, Nahuel fue convocado para entrenar en el Complejo Celeste en las prácticas que se realizaron en los últimos días.

Nahuel Matonte Quiñones

De esa forma, días atrás llegó al país acompañado por sus padres y por Henry Ariel López Baéz, el histórico exjugador de Bella Vista y Uruguay, quien desde hace años está radicado en España, donde sigue vinculado al fútbol realizando capacitaciones en tecnificación y metodología de formativas en clubes como Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Betis y Milan de Italia.

El ídolo de los papales sigue la actualidad de juveniles uruguayos en aquel país y está en contacto con las formativas de la AUF.

En su estadía en Uruguay, Nahuel participó de los entrenamientos de la sub 15 y también de dos partidos ante Albion y Chile.

Esnal, en la sub 17 y en Peñarol

En aquel campamento de California del año pasado también fueron observados los juveniles hermanos Carlos y Christian Esnal, nacidos en El Salvador y nietos de Juan Raúl Esnal, campeón de América con la selección uruguaya en 1983, e hijos de Christian, quien defendió a la selección salvadoreña y tuvo pasajes en el fútbol local en Rentistas, Wanderers y River Plate, viajaron de Estados Unidos a Montevideo para entrenar con la sub 17 celeste.

Carlos y Christian Esnal junto a Jorge Giordano en el Campamento de la AUF en California

Como informó Referí, luego ambos jugadores fueron invitados a entrenar a fines del año pasado en el Complejo Uruguay Celeste, al igual que otros jugadores que participaron del campamento.

Carlos, el mayor de los hermanos, tuvo muy buenas actuaciones y finalmente fue fichado por Peñarol, donde actualmente juega en sub 17, radicándose en el país.

Además, el juvenil sigue en el proceso de selecciones de Uruguay y fue citado por Ignacio González en la reciente convocatoria de su categoría.

Zalazar, el Toro Rodríguez y Facundo González

Desde hace algunos años la AUF lleva adelante iniciativas para captar futbolistas juveniles que están en el exterior y que pueden ser convocados por la celeste, hijos de padre y/o madre uruguayos.

De esa forma, aparecieron jugadores con esas condiciones, como el caso de Facundo González, nacido en Montevideo pero con su familia radicada en España, que fue campeón del mundo sub 20 con la selección de Marcelo Broli. Hoy es una de las figuras de Racing de Santander que ascendió y jugará LaLiga.

Facundo González AFP

Otro que formó parte aquel proceso, pero no jugó el Mundial porque Real Madrid no lo dejó, fue Álvaro “Toro” Rodríguez, nacido en Gerona, España, hijo del ex Peñarol Daniel “Coquito” Rodríguez, quien optó para jugar por Uruguay. Tras debutar en Real Madrid, fue cedido a Getafe, Elche y recientemente lo fichó Bournemouth de Inglaterra.

Álvaro Rodríguez y Zlatan Ibrahimovic Instagram

La selección mayor en el reciente Mundial 2026 tuvo a otro uruguayo nacido en España: Rodrigo Zalazar, reciente fichaje de Sporting de Portugal e hijo del exfutbolista José Luis “Cabeza” Zalazar, quien también eligió la celeste.

Rodrigo Zalazar en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Foto: AUF

Los jugadores que se destacan y tienen doble o triple nacionalidad, deben elegir luego en que selección jugarán. Tal es el caso de Manuel Romero, hijo de Marcelo “Gato” Romero, ex Peñarol y selección uruguaya, quien es figura en las juveniles de Real Madrid y que ha entrenado con España, Uruguay y también con Estados Unidos, ya que nació en el país norteamericano.

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Los campamentos de la AUF

Con sus campamentos en el exterior, la AUF busca ver y captar jugadores que puedan formar parte de la selección uruguaya.

Además del realizado el año pasado en California, en este 2026 se hicieron un par más en febrero, nuevamente en Los Angeles y otro en Miami, Estados Unidos.

El entrenador Diego "Ruso" Pérez, que estuvo en esos dos últimos explicó que la finalidad principal fue “individualizar buenos talentos, para comparar con los citados que tenemos en Uruguay y que puedan participar con los de su misma edad y con nuestra selección que está trabajando en el Complejo”.

La AUF indicó que estas instancias apuntan a la necesidad de ampliar el universo de futbolistas que pueden ser considerados para futuras convocatorias.

Diego Ruso Pérez, DT de la selección uruguaya local Foto: @Uruguay

“No podemos dejar pasar la posibilidad de que algún jugador uruguayo en el mundo esté en nuestra selección”, dijo el Ruso Pérez, quien también destacó que estos campamentos tienen un fuerte componente emocional, marcado por el vínculo con las familias uruguayas radicadas en el exterior. “Se vive con alegría y emoción ver a cada padre, cada madre con la ilusión de que sus hijos tengan la posibilidad de vestir la celeste. Se ve en la cara de cada niño. Eso hace bien al alma”.

Por su parte, el "profe" Esteban Gesto, quien integró el cuerpo técnico que viajó a Miami, destacó el campamento. “Hemos sacado conclusiones y tenemos algunos valores para invitar a entrenar en nuestro Complejo, que era el objetivo”.

Campamento de la AUF en California

Sobre los jugadores a observar, dijo que tienen que estar a la altura de lo que se trabaja en la selección”.

“Hubo un campamento muy importante en Madrid en 2022, y encontraron nada más y nada menos que a Facundo González, que fue campeón y titular en la Selección sub-20 del Mundial 2023. Encontrar un jugador con esas condiciones, como creo que encontramos en Miami, para nosotros es muy importante y nos motiva a seguir adelante”, destacó.

Tras los campamentos de febrero en Estados Unidos, la AUF tenía en carpeta realizar los próximos en Nueva York y Houston, los que aún no fueron confirmados, a la espera de descubrir nuevos jugadores que lleguen a la celeste.