¿Quiénes son los 12 juveniles que Marcelo Bielsa lleva al Mundial 2026 como sparrings de la selección uruguaya?

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, definió quiénes serán los 12 sparrings que llevará al Mundial 2026 para trabajar con el plantel de 26 futbolistas que defenderán a la celeste en el torneo que inicia este jueves.

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La lista fue anunciada por la cuenta oficial de la selección uruguaya.

Golero de Deportivo Maldonado , generación 2007 de 1,92 metros, oriundo de Treinta y Tres.

Debutó en el presente Torneo Intermedio sustituyendo a Adriano Freitas en el entretiempo del partido ante Wanderers.

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Benjamín García

Zaguero de Montevideo City Torque, generación 2007, oriundo de Trinidad.

Debutó en el Clausura 2025 contra River Plate jugando 7 minutos y por ahora no ha tenido más participación en el primer equipo.

Mateo Caballero

Zaguero de Defensor Sporting, generación 2007 y oriundo de Salto.

Lleva 13 partidos jugados en la Primera del violeta, todos esta temporada.

Yuri Oyarzo

20260503 Sebastián Da Silva, Yuri Oyarzo, Rodrigo Dudok Racing Montevideo City Torque Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos Focouy (3) Sebastián Da Silva, Yuri Oyarzo, Rodrigo Dudo Foto: Gastón Britos/FocoUy

Lateral izquierdo, carrilero o volante interior de Racing, generación 2007 y oriundo de Rivera.

Debutó en junio del año pasado por el Torneo Intermedio y desde entonces lleva jugados 31 partidos con dos goles anotados, uno de ellos a Peñarol en el Campeón del Siglo. El otro se lo hizo a Danubio.

Pieza clave del Racing campeón del Torneo Apertura 2026.

Pablo Alcoba

20250908 Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil

Volante central, nacido en Madrid, generación 2008. Jugador de Albion.

El año pasado jugó dos partidos en Segunda División Profesional. En la presente temporada lleva nueve partidos jugados y le hizo un gol a Central Español.

En setiembre de 2025, Marcelo Bielsa lo llevó a Chile para un partido por Eliminatorias, en calidad de invitado.

Julio Daguer

20250117 Julio Daguer Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Julio Daguer Foto: Gastón Britos/Focouy

Volante interior de Peñarol, generación 2008, nacido en Canelones.

Jugó 24 minutos en la Copa AUF Uruguay del año pasado contra Río Negro de San José.

Este año tuvo minutos contra River Plate argentino en amistoso jugado en el Campus y también contra Central Español por Copa de la Liga AUF, torneo de naturaleza amistosa.

Está en el radar de Primera con Diego Aguirre, pero aún sin minutos en Liga AUF Uruguaya.

Luciano González

christian tabó luciano gonzález deportivo maldonado nacional 20260411 Christian Tabó contra Luciano González en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Volante central o interior de Nacional, generación 2008.

Debutó el 11 de abril en el Campus de Maldonado en la derrota 4-2 ante Deportivo Maldonado, jugando como titular.

Sumó tres minutos por Copa Libertadores y fue elogiado por Jorge Bava.

Germán Barbas

AMDEP2325. CARACAS (VENEZUELA), 10/02/2025.- Leandro Aníbal Hernández (i) de Chile disputa un balón con Germán Barbas de Uruguay este lunes, en un partido del hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub-20 entre las selecciones de Chile y Uruguay en e Leandro Hernández de Chile disputa un balón con Germán Barbas de Uruguay FOTO: EFE

Volante interior de Peñarol, generación 2007.

Debutó el 23 de mayo de 2024 jugando 11 minutos contra Progreso, en el Torneo Apertura que ganó Peñarol.

El año pasado se rompió los ligamentos de la rodilla.

Volvió el pasado 4 de mayo contra Defensor Sporting. Suma 57 minutos repartidos en tres minutos en Primera.

Alexander Velázquez

Lateral, carrilero o volante interior de Danubio, generación 2007, oriundo de Barros Blancos.

Debutó el 15 de febrero del año pasado contra Cerro Largo. En ese Apertura 2025 jugó 10 partidos de la mano de Alejandro Apud.

Este año solo jugó tres partidos en el Apertura. Suma 636 minutos en Primera con 18 encuentros disputados.

Pablo Cardozo

Extremo derecho de Danubio, generación 2007. Todavía no debutó en Primera.

Facundo Martínez

Extremo izquierdo de Montevideo City Torque, generación 2008, oriundo de Pando.

Debutó en el Competencia 2024 en la Segunda División Profesional por lo que es quien primero debutó en el ámbito profesional entre los 12 sparrings.

Suma 292 minutos repartidos en 13 minutos. Este año disputó dos encuentros por el Apertura.

Alan Torterolo

20260524 Luis Angulo y Alan Torterolo Peñarol Defensor Sporting Torneo Intermedio Foto Dante Fernández Focouy (6) Luis Angulo y Alan Torterolo Foto: Dante Fernández/Focouy

Extremo izquierdo de Defensor Sporting, generación 2008.

Es el jugador con mayor experiencia y minutos jugados en Primera con 28 presencias en el primer equipo violeta.

Debutó el 6 de agosto de 2025 contra Libertad, por Copa AUF Uruguay.

En ese torneo le hizo un gol a Oriental y dio una asistencia.

Ya suma 1.111 minutos en Primera.

El año pasado, en el Sudamericano sub 20 disputado en Venezuela integraron la nómina que dirigió Fabián Coito dos jugadores que ahora serán sparrings de la mayor: el golero Felipe Ortiz y el volante Germán Barbas.

El año pasado, en el Sudamericano sub 17 de Colombia integraron la selección Pablo Alcoba, Julio Daguer, Luciano González, Facundo Martínez y Alan Torterolo.