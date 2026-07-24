El Chino Lasalvia le dedicó un emotivo mensaje a Jonathan Rodríguez tras su llegada a Peñarol, con una crítica incluida: "Algunos hipócritas van a gritar tus goles"

El representante Edgardo Chino Lasalvia le dedicó un emotivo mensaje a Jonathan Rodríguez por su llegada a Peñarol , en el que además apuntó contra "algunos hipócritas" que criticaron la contratación del delantero.

En un mensaje publicado a través de una historia de Instagram, Lasalvia reconoció que prefirió dejar pasar "un par de días" para "poder escribir sin la euforia, la alegría y la tranquilidad" de ver a Rodríguez con la camiseta de Peñarol, cuadro del que tanto él como su representado son hinchas , después de varias semanas de negociaciones con el club.

El futbolista firmó un contrato por un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2027. Se acordó un salario base que va creciendo a medida que va jugando y partidas variables que componen todo el sueldo.

Tras ese arranque, el "Chino" dejó una dura crítica a algunas personas que se opusieron a la llegada del delantero a Peñarol, luego de más de un año inactivo después de sufrir una dura lesión defendiendo a los Portland Timbers de Estados Unidos.

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"Sé que no te gusta, pero me hace bien que algunos hipócritas que opinan como tales van a gritar tus goles y verte dejar todo por nuestro club. Me dolieron algunas formas de algunos dirigentes que en 2014 se ve que no iban a la cancha", expresó.

"Resignaste casi el mismo dinero que puse yo por un pibe que juega bien a la pelota", le dijo Lasalvia a Rodríguez, y luego apuntó que esas personas que criticaron su pase "no tienen memoria y ponen el dinero por delante de todo".

"Por suerte somos diferentes; si no lo sentís, ¡no lo entendés!", sentenció Lasalvia, que destacó que lleva 14 años representando al futbolista surgido en Peñarol.