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El Chino Lasalvia le dedicó un emotivo mensaje a Jonathan Rodríguez tras su llegada a Peñarol, con una crítica incluida: "Algunos hipócritas van a gritar tus goles"

"Me dolieron algunas formas de algunos dirigentes que en 2014 se ve que no iban a la cancha", afirmó el representante del nuevo futbolista de Peñarol

24 de julio de 2026 14:41 hs
Edgardo Lasalvia y Jonathan Rodríguez el día de su firma como jugador de Peñarol

Edgardo Lasalvia y Jonathan Rodríguez el día de su firma como jugador de Peñarol

El representante Edgardo Chino Lasalvia le dedicó un emotivo mensaje a Jonathan Rodríguez por su llegada a Peñarol, en el que además apuntó contra "algunos hipócritas" que criticaron la contratación del delantero.

En un mensaje publicado a través de una historia de Instagram, Lasalvia reconoció que prefirió dejar pasar "un par de días" para "poder escribir sin la euforia, la alegría y la tranquilidad" de ver a Rodríguez con la camiseta de Peñarol, cuadro del que tanto él como su representado son hinchas, después de varias semanas de negociaciones con el club.

Tras ese arranque, el "Chino" dejó una dura crítica a algunas personas que se opusieron a la llegada del delantero a Peñarol, luego de más de un año inactivo después de sufrir una dura lesión defendiendo a los Portland Timbers de Estados Unidos.

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"Sé que no te gusta, pero me hace bien que algunos hipócritas que opinan como tales van a gritar tus goles y verte dejar todo por nuestro club. Me dolieron algunas formas de algunos dirigentes que en 2014 se ve que no iban a la cancha", expresó.

"Resignaste casi el mismo dinero que puse yo por un pibe que juega bien a la pelota", le dijo Lasalvia a Rodríguez, y luego apuntó que esas personas que criticaron su pase "no tienen memoria y ponen el dinero por delante de todo".

"Por suerte somos diferentes; si no lo sentís, ¡no lo entendés!", sentenció Lasalvia, que destacó que lleva 14 años representando al futbolista surgido en Peñarol.

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