Llega un jugador muy esperado por Diego Aguirre en Peñarol y Jonathan Rodríguez firma contrato el lunes por un año y medio

Peñarol está concentrado en Los Aromos para el partido ante Boston River de este sábado por la sexta fecha del Torneo Intermedio que es muy importante para los carboneros, ya que se mantienen punteros y no quieren, -y no pueden- relegar unidades en la Tabla Anual, y por otra parte, piensa en los nuevos refuerzos.

En ese contexto, los dirigidos por Diego Aguirre contarán nuevamente con Matías Arezo, luego de que este cumpliera los dos encuentros de suspensión debido a su tonta expulsión sufrida -desde el banco de suplentes, ya que lo habían sustituido-, contra Central Español.

La disyuntiva del DT es si jugar con doble 9, ya que solamente una vez utilizó la dupla de Arezo-Abel Hernández, y terminó perdiendo ante Wanderers en el Estadio Centenario por 1-0 por el Torneo Apertura.

El exfutbolista de Peñarol, Thiago Espinosa, lateral derecho quien nunca jugó en Primera división del club -aunque hizo las inferiores en el mismo-, tuvo dos años muy buenos en Racing desde febrero de 2022 cuando se fue de los carboneros.

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Eso llevó a que lo contratara América de México, el equipo que ahora dirige el uruguayo Guillermo Almada, el más grande y con más seguidores de ese país.

Matheuzinho y Thiago Espinosa de Racing Foto: Nelson Almeida / AFP

No obstante, Diego Aguirre pidió su regreso y Peñarol se lo puso como norte. Tanto es así que, según confió una fuente del club a Referí, llegará este sábado para firmar su contrato y finalmente, podrá tener el sueño de jugar en Primera con el club del que es hincha.

Esto hace que se haya enfriado la llegada del lateral argentino Juan Barinaga, de Boca Juniors.

Por otra parte, si bien está todo acordado con Jonathan Rodríguez, el futbolista recién firmará contrato el próximo lunes con Peñarol, según confió la misma fuente.

Como informó Referí, el jugador firmará un contrato por un año y medio bajo una modalidad a rendimiento, la que se extenderá hasta el fin de año.

Esta decisión dirigencial y el formato del contrato responden estrictamente a la larga inactividad que arrastra el delantero: El Cabecita lleva más de un año sin tener minutos oficiales debido a una lesión de extrema gravedad sufrida durante su última etapa en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.