Luto en el fútbol uruguayo por la muerte de Aldo Pepe, juvenil de la Tercera división de Liverpool

El fútbol uruguayo está de luto por la muerte de Aldo Pepe , jugador de la Tercera división de Liverpool que falleció este jueves a sus 20 años.

Así lo informó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en sus redes sociales y también la cuenta de X de Campeonatos de Divisiones Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Además, varios clubes manifestaron su pésame por el fallecimiento del futbolista que nacido en Paysandú.

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Aldo Pepe, futbolista de las divisiones formativas de Liverpool FC. Acompañamos a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento. QEPD. pic.twitter.com/nshAbG8xLr

Por su muerte, la actividad del fútbol juvenil de la AUF ha sido suspendida este fin de semana .

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El jugador que se desempeñaba como volante y que también había pasado por las formativas de Danubio se encontraba en el proceso de recuperación de una operación de rodilla por una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre del año pasado.





La MUFP está de luto por el fallecimiento de Aldo Pepe.



Nuestras condolencias para su familia y amigos. #AhoraMásQueNunca pic.twitter.com/JCBZjQVmR3 — MUFP (@Mutual_Uru) July 17, 2026

El futbolista falleció de muerte súbita mientras se encontraba en su domicilio luego de haber hecho trabajos de rehabilitación por la mañana, informó Montevideo Portal.

Se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Aldo Pepe, jugador de las formativas de @LiverpoolFC1915



Desde Boston River enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/znBZ50Coea — BOSTON RIVER / FORMATIVAS (@formativasCABR) July 17, 2026

Peñarol acompaña a la familia de Aldo Pepe, futbolista de la Tercera División de @LiverpoolFC1915 que falleció este Jueves. Desde el club nuestro pesame a la familia, amigos y a sus compañeros.



QEPD. pic.twitter.com/Z52lKID8mO — PEÑAROL | Formativas (@FormativasCAP) July 17, 2026