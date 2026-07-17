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Luto en el fútbol uruguayo por la muerte de Aldo Pepe, juvenil de la Tercera división de Liverpool

El futbolista tenía 20 años y jugaba en las formativas de Liverpool

17 de julio de 2026 7:34 hs
Aldo Pepe, futbolista de las juveniles de Liverpool

Aldo Pepe, futbolista de las juveniles de Liverpool

El fútbol uruguayo está de luto por la muerte de Aldo Pepe, jugador de la Tercera división de Liverpool que falleció este jueves a sus 20 años.

Así lo informó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en sus redes sociales y también la cuenta de X de Campeonatos de Divisiones Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Además, varios clubes manifestaron su pésame por el fallecimiento del futbolista que nacido en Paysandú.

Por su muerte, la actividad del fútbol juvenil de la AUF ha sido suspendida este fin de semana.

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El jugador que se desempeñaba como volante y que también había pasado por las formativas de Danubio se encontraba en el proceso de recuperación de una operación de rodilla por una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre del año pasado.

El futbolista falleció de muerte súbita mientras se encontraba en su domicilio luego de haber hecho trabajos de rehabilitación por la mañana, informó Montevideo Portal.

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