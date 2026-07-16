La fuerte apuesta de José Mourinho por Federico Valverde para la temporada 2026-2027 de Real Madrid

Federico Valverde será el primer capitán de Real Madrid para la temporada 2026-2027, tal como definió el nuevo entrenador del equipo, el portugués José Mourinho.

Según un artículo publicado por Agustín Martín en Diario As, Valverde pasa a ser el primer capitán por el alejamiento de Dani Carvajal, quien terminó contrato y no seguirá en los merengues.

Esta sucesión marca una tradición del club donde el futbolista con más años en el plantel es el que lleva el brazalete.

Valverde, de 27 años, llegó a Real Madrid tras ser campeón uruguayo (2015-2016) con Peñarol, jugó una temporada en el equipo filial (Castilla), estuvo una temporada (2017-2018) en Deportivo La Coruña y desde 2018-2019 es pieza de los merengues por lo que esta será su novena temporada .

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El 27 de julio de 2022 lució por primera vez la cinta de capitán, en un amistoso de pretemporada contra América de México.

El 24 de noviembre de 2024 fue capitán por primera vez en un partido oficial y le hizo un gol de tiro libre a Leganés, jugando con camiseta anaranjada.

En el artículo de As, se hace referencia a todos los enfrentamientos que Valverde tuvo la temporada con el entrenador Xabi Alonso.

Ahí se informa que Valverde se negó a calentar en un partido contra Kairat Almaty por la UEFA Champions League, en octubre, luego de declarar que no quería jugar de lateral derecho, en setiembre, algo que sí había hecho con Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti.

Por último, As informó que Valverde amenazó con irse del banco de suplentes tras ser sustituido por Alonso en el clásico con Barcelona, en un partido que le costó el cargo al entrenador. Ese partido fue por la final de la Supercopa Española y Real Madrid perdió 3-2.

Luego de ese partido, contra Levante, Valverde fue silbado por los hinchas del Madrid, ya con Álvaro Arbeloa de entrenador.

En mayo tuvo una pelea con el francés Aurélien Tchouameni que cobró estado público generando un gran escándalo en el club.

"Mourinho lo considera un jugador clave y espera que vuelva a ser el futbolista que brilló con Zidane y Ancelotti a base de trabajo, esfuerzo y un fuerte compromiso.Tres cualidades de los que nadie ha dudado", dice el artículo.

Valverde, que viene de tener una pobre actuación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya, será el primer capitán y cuando no esté en cancha portarán la cinta, en este orden, Vinicius Jr., el golero Thibaut Courtois y Rodrygo.

El 30 de junio, cuando Marcelo Bielsa dio su última conferencia de prensa tras el fracaso en el Mundial, el DT argentino dijo que nunca tuvo un problema con Valverde y que cuando lo sacó del partido contra España no fue para "exponerlo" sino porque buscó un cambio ofensivo.

Enzo Santos / FocoUy

El futbolista salió furioso de ese encuentro y se tapó la boca con la camiseta para decirle algo a uno de los ayudantes de Bielsa.

Cuando se manifestó públicamente tras su pobre actuación en el Mundial no hizo ninguna referencia a ese episodio ni a su relacionamiento con Bielsa.