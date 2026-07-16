Nacional está cerca de concretar las salidas de los siete apartados, pero con un contratiempo: Carneiro rescinde, Pintado está cerca de emigrar y cayó el pase de Guzmán

Mientras aún trabaja para concretar más altas en el periodo de pases , Nacional continúa en la búsqueda de una salida para algunos de los siete jugadores que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava para el segundo semestre, y que aún continúan en el club entrenando apartados del plantel principal.

Este jueves se resolvió una de las siete salidas, la de Gonzalo Carneiro . Distintas fuentes confirmaron a Referí que el jugador acordó la rescisión de su contrato con el Tricolor y pasará a ser jugador libre . Cobrará tres sueldos de los seis que le quedaban más premios, detalló El Espectador Deportes.

Carneiro llegó a Nacional a mediados de 2023, y anotó 15 goles en 67 partidos durante sus tres años en el club. Una lesión de ligamentos cruzados lo sacó de las canchas durante casi un año entre 2024 y 2025, año en el que fue importante para la obtención de la Liga AUF Uruguaya con un gol en las finales ante Peñarol .

Otro de los jugadores que está cerca de salir es Juan de Dios Pintado . El lateral derecho rescindirá su préstamo con Nacional y todo indica que Gimnasia y Esgrima de La Plata , club dueño de su pase, lo cederá a Unión de Santa Fe .

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El jugador de 27 años llegó al Bolso a principios de 2026, pero su experiencia no fue la mejor: apenas jugó 414 minutos repartidos en ocho partidos durante el pasado semestre (un promedio de 51 minutos por encuentro). Además, de esos ocho partidos Nacional apenas ganó uno (contra Progreso por el Torneo Apertura), empató otro y perdió los seis restantes.

Juan de Dios Pintado contra Eric Remedi Foto: FocoUy

Sus salidas se unen a la de Nicolás López, que rescindió su contrato días atrás y ya firmó con Platense, y Exequiel Mereles, que salió cedido a Central Español. Mauricio Vera también está próximo a firmar el final de su préstamo, y Deportes Concepción lo cederá a un club de Indonesia, informó El Espectador y ratificaron distintas fuentes a Referí.

A estos jugadores se suman las salidas en préstamo de Bruno Arady y Renzo Sánchez. El primero ya entrena en Juventud de Las Piedras, mientras que el segundo culminó su cesión en ese club y ahora jugará el segundo semestre en Wanderers.

Además, Nacional está en negociaciones con un club de Qatar que realizó una oferta por el lateral juvenil Federico Bais.

Renzo Sánchez fue cedido a préstamo a Wanderers hasta diciembre 2026.



¡Éxitos, Renzo! pic.twitter.com/DExzgsd8Of — Nacional (@Nacional) July 15, 2026

Se cayó el préstamo de Jhon Guzmán a Progreso

Dentro del grupo de los siete apartados por Bava hay dos casos que siguen sin resolución: los de Jhon Guzmán e Ignacio Suárez.

El volante colombiano de 21 años no llegó a debutar oficialmente en la primera del Bolso desde su llegada a principios de 2026 antes de que Bava le comunicara que no lo iba a tener en cuenta.

Durante días estuvo a una firma de convertirse en nuevo jugador de Progreso, pero en las últimas horas el pase se cayó, informó Carve Deportiva y ratificaron fuentes del club de La Teja a Referí.

Jhon Guzmán con la camiseta de Nacional Foto: Nacional

Progreso confirmó la llegada a préstamo de Lorenzo Couture, volante central juvenil de Peñarol que cubre el rol de Guzmán. Aunque desde la institución no confirmaron que ese fuera el motivo de la caída del pase del colombiano, fuentes de su entorno reconocieron que esto complicó la operación.

Nacional está en conversaciones con el Internacional de Palmira de Colombia, club propietario del pase del centrocampista, para analizar otros posibles destinos.

El caso de Suárez es distinto: el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, afirmó en distintas entrevistas que el arquero cumplirá los seis meses de contrato que le quedan en el club, sin ser tenido en cuenta, y luego se irá libre.