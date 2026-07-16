MGAP destacó que la carne uruguaya sigue superando uno de los exámenes más exigentes del comercio mundial

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que, tras una reciente auditoría, la autoridad sanitaria de la Unión Europea (UE) ratificó que los controles oficiales implementados por Uruguay ofrecen las garantías necesarias para mantener las exportaciones hacia ese mercado.

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La relevancia de ese novedad fue destacada a El Observador por el MGAP, desde donde se resaltó que la carne uruguaya sigue superando uno de los exámenes más exigentes del comercio internacional .

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El informe final de la mencionada auditoría confirma la evaluación preliminar realizada por los inspectores europeos durante su visita al país en mayo, cuando recorrieron plantas frigoríficas, establecimientos ganaderos, oficinas de los Servicios Ganaderos del MGAP y revisaron el funcionamiento integral del sistema sanitario nacional.

Para Uruguay, se añadió, la conclusión tiene un valor que trasciende la propia auditoría.

El reconocimiento permite mantener uno de los mecanismos más importantes para el comercio exterior: el sistema de prelistado de establecimientos, mediante el cual el MGAP puede habilitar frigoríficos para exportar a la UE sin necesidad de que cada planta sea inspeccionada previamente por las autoridades europeas.

"Los controles que tiene implementado nuestro país dan garantías suficientes, lo cual es una muy buena noticia para Uruguay y nos permite continuar exportando carne", explicó Diego Domínguez, director de Industria Animal de la DGSG.

Evaluaciones permanentes

Aunque cada auditoría representa una instancia de máxima exigencia, Uruguay convive con este tipo de evaluaciones de forma permanente, se explicó.

La UE inspecciona el sistema aproximadamente cada dos o tres años, pero no es el único mercado que verifica los procesos nacionales, como Uruguay exporta carne a la gran mayoría de los destinos internacionales recibe auditorías de distintas autoridades sanitarias de manera continua.

Más que revisar un establecimiento en particular, las inspecciones evalúan el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto: la producción primaria, la trazabilidad, los controles oficiales, los laboratorios, las plantas frigoríficas y los procedimientos de certificación sanitaria.

Un sistema para todos los mercados

Una de las fortalezas que destacan las auditorías internacionales es que Uruguay funciona como un sistema integrado. Cualquier bovino nacido y criado en el país puede destinarse a cualquiera de los mercados habilitados. No existe una producción diferenciada para determinados destinos: un mismo animal puede terminar abasteciendo distintos países según el corte o el producto obtenido durante la faena.

Esa característica obliga a que toda la cadena productiva cumpla simultáneamente con las exigencias sanitarias de los mercados más rigurosos del mundo.

A ello se suma otra condición que distingue a Uruguay: es el único país que cuenta con el 100% de su rodeo bovino identificado mediante un sistema de trazabilidad individual.

Garantías para el mundo y en Uruguay

Uno de los aspectos menos conocidos es que esos controles no benefician únicamente a los compradores internacionales, destacó el MGAP en su informe.

Según explicó Domínguez, aproximadamente el 95% de la faena nacional se realiza en frigoríficos habilitados para exportar.

Como consecuencia, la carne destinada al mercado interno se produce bajo los mismos estándares sanitarios exigidos por los principales mercados internacionales.

"Gran parte de la carne disponible para el mercado interno se faena en plantas habilitadas para la exportación y se produce bajo esos mismos estándares, que son de los más altos a nivel mundial", señaló.

Diego Domínguez, director de Industria Animal en los Servicios Ganaderos del ministerio. Foto: MGAP

Gestiones con China

Durante mayo una delegación del MGAP encabezada por el subsecretario, Matías Carámbula, integrada junto a integrantes del Instituto Nacional de Carnes (INAC), mantuvo reuniones con la autoridad sanitaria china en el marco de la feria SIAL, el principal evento alimentario de Asia.

Uno de los principales temas abordados fue la respuesta de Uruguay ante los recientes hallazgos de residuos de medicamentos veterinarios.

Las autoridades uruguayas presentaron las modificaciones normativas, el incremento de los controles en predios y frigoríficos y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo.

Según Domínguez, la rapidez y la solidez de las medidas fueron valoradas positivamente por la autoridad sanitaria china.

Recordó, además, que Uruguay exporta alrededor de 10.000 contenedores de carne por año a ese mercado y que durante 2025 solo se registraron dos rechazos, aunque enfatizó que cada incidente es tomado con absoluta seriedad debido al impacto que puede tener sobre la confianza construida durante décadas.

Las reuniones también permitieron avanzar en la apertura de nuevos productos, entre ellos subproductos de alto valor como los cálculos biliares bovinos y productos termoprocesados, además de consolidar el reciente acceso de la carne aviar al mercado chino.

Próximas auditorías

El calendario sanitario internacional, se informó, continuará durante el segundo semestre de 2026.

Uruguay recibirá una auditoría de Estados Unidos en agosto, una nueva instancia de evaluación de la Unión Europea enfocada en residuos biológicos y, en noviembre, una auditoría de SENASICA México para renovar y ampliar las habilitaciones de plantas frigoríficas.

Para la DGSG, se concluyó, cada una de estas instancias forma parte de un mismo objetivo: demostrar que el sistema sanitario uruguayo mantiene las condiciones necesarias para seguir abasteciendo a algunos de los mercados más exigentes del mundo y preservar la confianza que sostiene el acceso internacional de la carne uruguaya.