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Agropecuaria de Lavalleja pidió al gobierno y a OSE suspender todo avance administrativo en el proyecto Casupá

La Sociedad Agropecuaria de Lavalleja pidió conformar un grupo con Estado, productores y gremiales para resolver afectaciones de la obra de la represa en Casupá

15 de julio de 2026 14:14 hs
Casupá es una localidad de Florida, próxima a límites con Lavalleja y Canelones, ubicada sobre el arroyo Sauce de Casupá y sobre la ruta 7, a unos 110 kms del centro de Montevideo.

Casupá es una localidad de Florida, próxima a límites con Lavalleja y Canelones, ubicada sobre el arroyo Sauce de Casupá y sobre la ruta 7, a unos 110 kms del centro de Montevideo.

Foto: Municipio de Casupá

La Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL) decidió requerirle "al gobierno nacional y a OSE la suspensión de todo avance administrativo" en el proyecto de construcción de la represa de Casupá "hasta tanto se conforme una comisión tripartita -Estado, productores y gremiales- con poder de resolución sobre las afectaciones".

Respaldo a cada productor de la cuenca de Casupá

En un comunicado, firmado por la comisión directiva que preside Ana Pombo, la gremial resolvió "respaldar de forma activa a cada productor de la cuenca de Casupá, brindando apoyo gremial y jurídico".

También decidió "alertar a la opinión pública que el desarrollo sin producción es un retroceso", indicando que "el agua para la población y la producción de alimentos no deben ser objetivos enfrentados".

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No es el único reclamo

La posición pública de la gremial de productores de Lavalleja coincide con la expuesta desde la Asociación Rural de Florida (ARF), entidad que denunció que la obra de la represa de Casupá, "tal como está planteada", instaura un conjunto de "problemáticas críticas" para esa zona del territorio de Uruguay, aludiendo a un desarrollo que impacta en zonas de los departamentos Florida, Lavalleja y Canelones.

En el documento, remitido a El Observador este martes 14, se remarca que Lavalleja "no es un espacio vacío donde proyectar obras; es suelo fructífero donde se hace producción como cría, recría, invernada, agricultura, tambos, etc. Esas actividades sostienen a cientos de familias y son parte del 28% del Producto Bruto Interno (PBI) que el sector agropecuario aporta al país".

La pérdida de suelo productivo de alta calidad es irreversible, y no se compensa con obra civil La pérdida de suelo productivo de alta calidad es irreversible, y no se compensa con obra civil

Finalmente, entre otras consideraciones, la SAL denuncia que "a la fecha no existe un balance público y auditado que pondere: hectáreas productivas que saldrán del sistema; volumen de producción que el país perderá año a año; plan concreto de continuidad para las familias afectadas".

Sin esos datos, avanzar es decidir a ciegas y soslayando aspectos muy relevantes Sin esos datos, avanzar es decidir a ciegas y soslayando aspectos muy relevantes

Comunicado de la Agropecuaria de Lavalleja

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