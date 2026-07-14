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Francia vs España EN VIVO por las semifinales del Mundial 2026: en marcha el segundo tiempo

Seguí EN VIVO el partido entre Francia y España por la primera semifinal del Mundial 2026, en la definición del primer finalista

14 de julio 2026 - 17:07hs
Mikel Oyarzabal
AFP
Francia vs España
AFP
Kylian Mbappé
AFP

EN VIVO

Francia y España se enfrentan en lo que es una final anticipada en el marco de la primera semifinal del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, en donde se va a definir el primer finalista de la Copa del Mundo que será ante el ganador de Argentina e Inglaterra. El partido comenzará a las 16:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

Francia vs España en vivo

.

Comienza el segundo tiempo: Francia 0-1 España

Final del prime tiempo: Francia 0-1 España

Finalizaron los primeros 45 minutos en un duelo muy estudiado y disputado, en el que España fue levemente superior y tuvo más la pelota y con más claridad que su rival. A diferencia de otros partidos, a Francia se lo vio muy desorientado y sin ser ese equipo desequilibrante, en parte por la buena faceta defensiva de la Roja.

Minuto 22: Gol de España

Lucas Digne le cometió una infracción a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal de penal puso el 1-0.

Inicia el partido: Francia 0-0 España

El 11 de Francia

Así va España

Comienza la cobertura de Referí

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