Francia y España se enfrentan en lo que es una final anticipada en el marco de la primera semifinal del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, en donde se va a definir el primer finalista de la Copa del Mundo que será ante el ganador de Argentina e Inglaterra. El partido comenzará a las 16:00 horas.
Francia vs España EN VIVO por las semifinales del Mundial 2026: en marcha el segundo tiempo
Seguí EN VIVO el partido entre Francia y España por la primera semifinal del Mundial 2026, en la definición del primer finalista