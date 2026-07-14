Golpe de efecto de Ignacio Alonso: chau Marcelo Bielsa, hola Diego Forlán camino al Mundial 2030

Diego Forlán vuelve a la selección uruguaya y el fútbol mundial empieza a ver a Cachavacha en una nueva versión. Ignacio Alonso lo viene trabajando desde 2022 y tras la decisión de descartar a Marcelo Broli para la sub 20 y el interinato en la mayor en el segundo semestre de 2026, asoma Forlán con toda su impronta, su fuerza de ídolo y un proyecto que no tiene techo. ¿Y si llega al Mundial 2030? Acompañame en esta edición de Entre líneas mundialista:

Uruguay reemplaza a Marcelo Bielsa con Diego Forlán , fue el título que recorrió el mundo este fin de semana para poner en contexto lo que está ocurriendo con la selección uruguaya tras el fracaso en el Mundial 2026.

La movida del presidente de la AUF, Ignacio Alonso , tiene un efecto inmediato y repercusión mundial: bajar los decibeles a la crisis que dejó Bielsa con la selección mayor en el torneo de FIFA y poner la mira en el futuro con Forlán, con el objetivo cercano de empezar a descubrir a Cachavacha en esta nueva versión, y, ¿por qué no soñar con Forlán como DT en el Mundial 2030?

En definitiva es un golpe de efecto que tiene un trasfondo político , necesario para este momento, pero fundamentalmente se trata de una apuesta deportiva , como te conté este domingo en este artículo en Referí .

"¡Sabés como voy!": lo que había dicho Diego Forlán sobre la posibilidad de dirigir la selección uruguaya luego de la eliminación del Mundial 2026

El retorno de un histórico: el plan de la AUF para que Diego Forlán lidere la selección uruguaya sub 20

Alonso procura seducir a Forlán desde fines de 2022, y lo empezó a sondear como una apuesta a futuro, por el valor que tiene para el fútbol uruguayo por su pasado como crack y después de sus experiencias en Peñarol y en Atenas de San Carlos como entrenador, y de la gestión como director deportivo de la Sociedad Anónima Deportiva de Durazno FC.

El primer encuentro entre Alonso y Forlán ocurrió en el verano de 2023, en la casa del exfutbolista en Punta del Este. Se volvieron a reunir un año después, en el verano de 2024, porque el presidente de la AUF quería seguir avanzando con el ex 10 en algún lugar de la estructura de selecciones.

Alonso empezó a buscar en Forlán caminos para construir un proyecto de selección con el histórico jugador. Por esa razón, lo que ocurre por estos días no sorprendió en el entorno de la AUF.

Forlán es para los uruguayos un héroe. El mejor de todos los tiempos en la selección para algunos, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 para todos, imagen de FIFA y un futbolista que despierta un respeto singular.

A partir de su imagen como ídolo, su experiencia como entrenador y su valor agregado por lo que representa para Uruguay en el país y en FIFA, se transformó en una oportunidad de ganar-ganar que encontró Alonso.

Es posible que estés imaginado esta movida del presidente de la AUF como una estrategia de marketing. Algún porcentaje de eso tiene, sin dudas, porque sin experiencia y si no fuera Forlán no le estarían ofreciendo esta función tan importante en el mundo de la selección uruguaya.

Sin embargo, lo que está claro es que con marketing de por medio o no, hasta la semana pasada el candidato de la AUF para la sub 20 era Marcelo Broli. Forlán seguía siendo un plan B.

La decisión de Broli de aspirar a más, la selección mayor, y de la AUF de descartarlo, despejó el camino y allanó el desembarco de Forlán.

El plan de Ignacio Alonso para hacer de Diego Forlán algo más que un ídolo futbolístico

Ahora, ¿Forlán está listo para asumir como entrenador de la selección? ¿A vos qué te parece, Luis?

Alonso lo pensó así para este semestre y los primeros meses de 2027: Forlán será el líder del cuerpo técnico, la imagen de Uruguay en la selección sub 20 y dirigirá en forma interina en la mayor, en los seis amistosos que la celeste jugará en las ventanas FIFA de setiembre a noviembre.

A Forlán lo rodean con los mejores en cada área, para cuidarlo:

Un entrenador que dirige en Cuarta división en el fútbol local (los sub 20 que jugarán el próximo Sudamericano de enero) será el que le pondrá el conocimiento del terreno . En la mesa están los nombres de Santiago Espasandín y Diego Jaume, de Nacional y Boston River, respectivamente.

. En la mesa están los nombres de Santiago Espasandín y Diego Jaume, de Nacional y Boston River, respectivamente. La tercera pieza clave en el cuerpo técnico: Diego "Ruso" Pérez . Es entrenador institucional de la AUF, le ofrecieron ser DT pero no quiere, y demostró que es un asistente técnico que le aporta valor agregado, se sumó a la selección con Broli en mayo 2022 y fue campeón del mundo en 2023. Está transitando su cuarto año en el Complejo de la AUF.

. Es entrenador institucional de la AUF, le ofrecieron ser DT pero no quiere, y demostró que es un asistente técnico que le aporta valor agregado, se sumó a la selección con Broli en mayo 2022 y fue campeón del mundo en 2023. Está transitando su cuarto año en el Complejo de la AUF. Los preparadores físicos serán Diego Estavillo y Ferro, campeones del mundo sub 20 en 2023, quienes se formaron en la AUF en los últimos cuatro años y forman parte del trabajo que hizo Esteban Gesto con los profes, y del plan de Jorge Giordano de construir entrenadores y preparadores físicos propios con el sello de la selección.

En este contexto llegará Forlán a Uruguay.

El presidente de la AUF viaja el miércoles a Estados Unidos, para asistir a la final del Mundial, en donde la FIFA le entregará a Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos la bandera del torneo de 2030, y allí Alonso se reunirá con Forlán, quien está en el Mundial.

¿Forlán es el entrenador que necesita la selección sub 20 de Uruguay?

Forlán es una apuesta de Alonso pensando en hacer de un ídolo, con toda la ventaja que implica ello, un entrenador de selección. Ni más ni menos. Un entrenador para la sub 20 y uno que pueda proyectar a la mayor. Porque, en definitiva, el presidente de la AUF buscará para la selección un gestor de grupo, especialmente después de lo que dejó la experiencia de Bielsa, en donde no solo el conocimiento (indiscutido en ese rubro el argentino) es la base para los éxitos con la celeste.

Alonso apuesta por Forlán con la esperanza de que rompa el molde y se transforme en el primer escalón, en técnico de la selección sub 20, en el segundo interinamente de la mayor, y en el final de la escalera, si la sube, en el DT del Mundial 2030.

¿Te imaginás a Forlán dirigendo a Uruguay en el Mundial del Centenario, en cuatro años, en el partido inaugural en Montevideo?