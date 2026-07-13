La corta experiencia de Diego Forlán como DT ante el desafío de asumir en la selección uruguaya

Diego Forlán fue elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para ser el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 20 y también el técnico interino de la mayor para los próximos amistosos a disputarse en las venideras fechas FIFA (de setiembre a noviembre).

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El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 , dos veces ganador de la Bota de Oro europea (2004-2005 con Villarreal y 2008-2009 con Atlético de Madrid) y campeón de América con Uruguay en 2011 tiene actualmente 47 años y una breve e interrumpida carrera como entrenador.

Como DT tiene apenas 23 partidos dirigidos y desde 2021 que no volvió a ejercer como entrenador.

Desde comienzos de 2022 está al frente de Durazno FC , como director deportivo del proyecto de un equipo que milita desde entonces en la Primera Divisional C y que aún no ha podido lograr el retorno a Segunda División Profesional.

"¡Sabés como voy!": lo que había dicho Diego Forlán sobre la posibilidad de dirigir la selección uruguaya luego de la eliminación del Mundial 2026

El retorno de un histórico: el plan de la AUF para que Diego Forlán lidere la selección uruguaya sub 20

Fue Jorge Barrera quien en diciembre de 2019 apostó por Forlán como entrenador de Peñarol.

Retirado en 2018 tras jugar en Kitchee de Hong Kong, Forlán había sido campeón uruguayo en la temporada 2015-2016 con los aurinegros.

El experimento no salió bien y tras la novena fecha del Torneo Apertura, una dura derrota con el Wanderers de Mauricio Larriera en el Campeón del Siglo, por 2-0, le costó el cargo.

Barrera fue a su casa para comunicarle una decisión que no le cayó nada bien y poco después el presidente acudió a un hombre de la casa, Mario Saralegui, para asumir como DT de Peñarol.

La temporada fue muy peculiar. Tras dirigir cinco partidos, el torneo -y el mundo- estuvo detenido cinco meses por la pandemia de coronavirus.

Los partidos de Diego Forlán como entrenador de Peñarol

Torneo Estadio Resultado Apertura Campeón del Siglo Peñarol 2-1 Cerro Apertura Franzini Defensor Sporting 2-1 Peñarol Copa Libertadores Mario Celso Petraglia Athletico Paranaense 1-0 Peñarol Apertura Campeón del Siglo Peñarol 1-1 Danubio Copa Libertadores Campeón del Siglo Peñarol 1-0 Jorge Wilstermann Apertura Centenario Nacional 1-1 Peñarol Apertura Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Boston River Apertura Campus Deportivo Maldonado 2-0 Peñarol Apertura Campeón del Siglo Peñarol 2-2 Rentistas Apertura Campeón del Siglo Peñarol 2-0 Cerro Largo Apertura Campeón del Siglo Peñarol 0-2 Wanderers

En su breve pasaje por Peñarol, Forlán hizo debutar al golero Martín Correa, a Facundo Torres y a Sergio "Toto" Núñez.

También fue el entrenador que reposicionó a Joaquín Piquerez convirtiéndolo en lateral izquierdo.

Durante su mandato, su hermano Pablo fue su ayudante técnico y tras el empate 1-1 contra Danubio tuvo un duro encontronazo con el centrodelantero español Xisco.

Solo ganó el 45,4% de los puntos disputados.

Además de su hermano, también trabajaron en su cuerpo técnico Juan Castillo, su excompañero en la selección uruguaya, y los preparadores físicos Santiago Alfaro -de vasta trayectoria en básquetbol y rugby- y Miguel Ojalvo.

Los partidos de Diego Forlán en Atenas de San Carlos

A mediados de 2021, el argentino Juan Pablo Fassi, que lideraba el proyecto de sociedad anónima deportiva de Atenas, le confió a Forlán la dirección técnica.

Fue para el histórico torneo de ascenso, del que participaron Defensor Sporting y Danubio tras descender, además de pesos pesados como Cerro, Rampla Juniors y Racing.

Un brote de covid-19 en el plantel, lo hizo arrancar con el poderío muy mermado (8 jugadores de menos) y tras las cuatro primeras fechas sin poder ganar, los carolinos derrotaron 2-0 a Defensor Sporting con dos goles de Matías Britos, el goleador de su ciclo.

Una derrota contra Rampla Juniors fue el detonante para su salida. Ganó el 47,2% de los puntos que dirigió.

Su reemplazante fue Carlos Aguiar. El equipo terminó noveno a nueve puntos de la zona de playoffs.

Torneo Estadio Resultado Segunda División Profesional Charrúa Atenas 1-1 Rampla Juniors Segunda División Profesional Charrúa Danubio 2-1 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Atenas 0-0 Rocha Segunda División Profesional Charrúa Cerro 1-1 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Atenas 2-0 Defensor Sporting Segunda División Profesional Charrúa Central Español 0-3 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Albion 1-0 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Atenas 0-0 Racing Segunda División Profesional Charrúa Villa Teresa 0-3 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Atenas 4-1 Juventud Segunda División Profesional Charrúa Uruguay Montevideo 0-0 Atenas Segunda División Profesional Charrúa Rampla Juniors 2-1 Atenas

Entre ambas experiencias, breves y sin éxito deportivo alguno, Forlán dirigió 23 partidos de los que ganó ocho, empató ocho y perdió los siete restantes.