El juvenil de Nacional que puede seguir su carrera en el fútbol de Catar tras debutar en Primera en esta temporada

Un juvenil de Nacional que debutó en Primera división en esta temporada puede continuar su carrera en el fútbol de Catar, en una transferencia que se cerraría en este período de pases de mitad de año.

Se trata del lateral izquierdo Federico Bais , de 18 años, quien suma 13 partidos en la principal categoría de los albos.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron a Referí que hay una negociación abierta, pero que por el momento no está cerrada.

Nacional busca concretar transferencias en el actual período de pases ya que necesita fondos para cubrir el presupuesto establecido este año.

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Bais, que debutó oficialmente en Primera el pasado 13 de enero por la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado de la mano del DT Jadson Viera, tuvo buenos rendimientos que lo llevaron a ingresar en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol y a ser titular en los primeros tres partidos del Torneo Apertura.

Federico Bais

En total, suma 13 partidos en Nacional, 10 como titular y tres como suplente, con cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con un total de 861 minutos.

Su último encuentro fue el 13 de mayo en la derrota 3-2 ante Albion, partido en el que jugó el primer tiempo. Luego, no volvió a estar en las convocatorias de Jorge Bava.

El plantel tricolor cuenta para el puesto de lateral con Camilo Cándido, Nicolás "Ojito" Rodríguez y el tico Francisco Calvo, nuevo fichaje, que puede jugar en ese sector o como zaguero, como lo hizo en su debut ante Danubio el pasado sábado.