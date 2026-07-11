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La buena noticia que dio Nacional sobre la salud de Agustín dos Santos, que debió pasar por el hospital tras sufrir un golpe en el partido ante Danubio

El jugador de Nacional debió salir del partido por un golpe en la cabeza de Mateo Rinaldi, luego de que los médicos constataran que no recordaba el momento del impacto

11 de julio de 2026 19:22 hs
Mateo Peralta contra Agustín dos Santos en el partido entre Danubio y Nacional&nbsp;
Mateo Peralta contra Agustín dos Santos en el partido entre Danubio y Nacional  Foto: Enzo Santos/ FocoUy

Danubio y Nacional empataron 0-0 este sábado por la tarde en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Intermedio, en un encuentro que tuvo la preocupante salida de Agustín dos Santos por un duro golpe en la cabeza.

Dos Santos fue titular en el medio Tricolor para el regreso de la actividad tras el receso por el Mundial 2026. Sin embargo, su partido tan solo duró 8 minutos.

En ese minuto del partido, el enganche del Bolso ganó un cruce aéreo en medio del área rival, pero tras impactar el balón sufrió un cabezazo de Mateo Rinaldi en el cráneo que lo dejó tendido en el suelo.

La sanidad de Nacional ingresó rápidamente al campo de juego para atender al jugador, que según indicaron desde la transmisión oficial no recordaba el momento del impacto. Esto encendió las alarmas del área médica del club, que pidió el cambio.

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Jorge Bava mandó a la cancha a Lucas Rodríguez en lugar de Dos Santos, que fue trasladado a la Asociación Española para que le realizaran estudios.

Horas después, luego de que el partido terminara en empate, Nacional informó a través de sus redes sociales que el joven futbolista "sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento".

Según el club, a Dos Santos "se le realizó una tomografía de cráneo, cuyo resultado fue normal", y destacaron que "el futbolista se encuentra en buen estado general y recibió el alta médica, permaneciendo en su domicilio".

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