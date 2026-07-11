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"Faltó el gol para llevarnos los tres puntos": el análisis de Jorge Bava de Nacional vs Danubio, cómo vio a los fichajes que debutaron y lo que dijo del estado de Agustín Dos Santos

“Creo que tuvieron un gran partido todos", dijo Bava sobre los fichajes que debutaron en Nacional

11 de julio de 2026 17:48 hs
Danubio vs Nacional

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Foto: Enzo Santos / FocoUy

Jorge Bava, el DT de Nacional, analizó el empate 0-0 ante Danubio de este sábado en Jardines, en el regreso de los tricolores al Torneo Intermedio luego del receso por el Mundial 2026.

“Faltó el gol para llevarnos los tres puntos”, dijo el entrenador. “Fue un partido muy disputado, donde generamos muchas chances a un gran rival, minimizamos las de ellos también. Entonces, creo que faltó el gol”, agregó a DSports.

Danubio vs Nacional

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Sobre el partido, dijo que buscó alternativas con los cambios que hizo para el segundo tiempo.

“Tratamos de cambiar un poco la característica de los jugadores para poder jugar esos duelos, tener más fútbol por dentro con Rodrigo (Martínez). Sí se generaron situaciones en diferentes fases de juego, pero lamentablemente no pudimos concretar, así que a seguir trabajando para poder ganar los partidos que es lo que nos faltan”.

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Bava también habló de los tres fichajes que debutaron este sábado: el golero Alexis Martín Arias, el defensa Francisco Calvo y el volante Bruno Zuculini.

“Creo que tuvieron un gran partido todos, así que bueno, seguir trabajando, aumentar el conocimiento entre ellos para mejorar el equipo”, expresó.

Por último, el DT contó cómo estaba el juvenil Agustín Dos Santos, quien fue sustituido a los 11 minutos por un golpe en la cabeza. “Lo habían llevado a otro lado, pero se verá. Fue un golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento, por eso el cambio”.

Danubio vs Nacional

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