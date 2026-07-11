A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026, primer partido del sábado por el pase a semifinales, y dónde verlo

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega este sábado 11 de julio en Miami, y será el primero de los dos encuentros que se disputarán en esta jornada.

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputa este sábado 11 de julio .

El escenario designado para este cruce eliminatorio es el Miami Stadium (Hard Rock Stadium), ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

A qué hora juegan hoy Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 y dónde ver en vivo el partido por un lugar en la semifinal

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega?

El partido comenzará exactamente a las 18:00 horas de Uruguay.

Para quienes se encuentren en la costa este de Estados Unidos (hora local de Miami), el pitazo inicial será a las 17:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Noruega?

La transmisión oficial del partido en televisión para el territorio uruguayo estará a cargo de la señal exclusiva DSports.

En el ámbito digital, el encuentro se podrá seguir en vivo vía streaming a través de la plataforma DGO.

Cómo llegan los equipos

Para alcanzar esta instancia decisiva, ambas selecciones superaron duros obstáculos en los octavos de final y se preparan para un duelo marcado por el enfrentamiento entre dos de los mejores delanteros del mundo: Harry Kane y Erling Haaland.

El camino de Inglaterra: El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró una trabajada victoria por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca. A pesar de sufrir la expulsión del defensor Jarell Quansah, los europeos se impusieron gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de su capitán, Harry Kane.

El camino de Noruega: El seleccionado escandinavo es una de las grandes revelaciones del torneo tras dar el golpe y eliminar a Brasil por 2-1. Su principal figura es el delantero Erling Haaland, quien acumula siete goles en la competición y compite directamente por la Bota de Oro del certamen.

El ganador de esta llave avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre las selecciones de Argentina y Suiza.