Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026, primer partido del sábado por el pase a semifinales, y dónde verlo

El árbitro principal del encuentro que se juega en Miami será el francés Clement Turpin

11 de julio de 2026 11:34 hs
Harry Kane y Erling Haaland

Harry Kane y Erling Haaland

Foto: AFP

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega este sábado 11 de julio en Miami, y será el primero de los dos encuentros que se disputarán en esta jornada.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Noruega?

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputa este sábado 11 de julio.

El escenario designado para este cruce eliminatorio es el Miami Stadium (Hard Rock Stadium), ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El árbitro principal del encuentro será el francés Clement Turpin.

La decisión de Lionel Scaloni con los penales de Lionel Messi para Argentina tras fallar dos remates en lo que va del Mundial 2026

A qué hora juegan hoy Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 y dónde ver en vivo el partido por un lugar en la semifinal

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega?

El partido comenzará exactamente a las 18:00 horas de Uruguay.

Para quienes se encuentren en la costa este de Estados Unidos (hora local de Miami), el pitazo inicial será a las 17:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Noruega?

La transmisión oficial del partido en televisión para el territorio uruguayo estará a cargo de la señal exclusiva DSports.

En el ámbito digital, el encuentro se podrá seguir en vivo vía streaming a través de la plataforma DGO.

Cómo llegan los equipos

Para alcanzar esta instancia decisiva, ambas selecciones superaron duros obstáculos en los octavos de final y se preparan para un duelo marcado por el enfrentamiento entre dos de los mejores delanteros del mundo: Harry Kane y Erling Haaland.

El camino de Inglaterra: El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró una trabajada victoria por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca. A pesar de sufrir la expulsión del defensor Jarell Quansah, los europeos se impusieron gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de su capitán, Harry Kane.

El camino de Noruega: El seleccionado escandinavo es una de las grandes revelaciones del torneo tras dar el golpe y eliminar a Brasil por 2-1. Su principal figura es el delantero Erling Haaland, quien acumula siete goles en la competición y compite directamente por la Bota de Oro del certamen.

El ganador de esta llave avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre las selecciones de Argentina y Suiza.

Las más leídas

España 2-1 Bélgica por el Mundial 2026: La Roja ganó sobre el cierre y jugará ante Francia las semifinales

Personalidad y experiencia, lo que buscó Nacional en el período de pases con sus fichajes internacionales para ir por el bicampeonato y disputar la Copa Sudamericana

Peñarol avanza por las negociaciones de un futbolista que pidió Diego Aguirre

La FIFA gana dinero en todo: comercializará fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 por cifras millonarias; mirá los precios

Temas

Inglaterra Noruega Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos