"Valverde, Ugarte... Contra Uruguay demostramos nuestro carácter": el "orgullo" de Pico Lopes, de Cabo Verde, al recordar el partido ante la celeste en el Mundial 2026; mirá el video

Ricardo “Pico” Lopes , zaguero de Cabo Verde , rememoró el partido ante Uruguay por el Mundial 2026 , con empate 2-2, resultado que le dejó “gran orgullo” por el rival y el nivel de sus jugadores.

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Además, le dio valor al hecho de haberse enfrentado a jugadores destacados como Federico Valverde, Darwin Núñez o Manuel Ugarte.

“Para mí, el partido contra Uruguay fue un momento de gran orgullo porque demostramos nuestro carácter. Nos pusimos por detrás en el marcador en dos ocasiones y probablemente la gente ya nos daba por perdidos, pensando que ahí se acababa todo para nosotros. Sin embargo, logramos remontar y demostramos de lo que somos capaces, creo que también en ataque”, expresó ante un medio de Irlanda, donde nació.

Cabo Verde, que empató con Uruguay, sigue sorprendiendo en el mundial.

Sobre los futbolistas celestes, dijo: “Uno quiere ponerse a prueba contra los mejores equipos y contra los mejores jugadores; por eso, cuando ves surgir nombres como Valverde, del Real Madrid, Ugarte, del United, entre otros, buscas ese desafío para ver en qué nivel estás”.

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“Sabíamos que debíamos estar muy sólidos en defensa, porque basta con desconectarse un segundo para que el rival te haga daño”, agregó.

Cabo Verde volvió a mostrar su nivel este doming frente a Uruguay. Getty Images

“Pero creo que en ese partido mostramos un poco más de nuestra identidad, y ojalá sea una señal de lo que está por venir”, señaló el defensa.

Una historia surrealista

Una de las revelaciones del Mundial 2026, Cabo Verde, que quedó eliminada en 16avos de final tras un gran partido ante Argentina, cuenta quizás con una de las historias más surrealistas a este respecto: en el centro de la defensa de los Tiburones Azules está Roberto 'Pico' Lopes, nacido en Dublín.

De madre irlandesa y padre caboverdiano, Lopes fue reclutado a través de la red social profesional LinkedIn, pero solo en el segundo intento.

Lopes ignoró un primer mensaje enviado en portugués por el entrenador Rui Aguas, un idioma que el central del Shamrock Rovers no habla.