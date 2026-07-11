De qué murió Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams conmocionó al mundo del deporte. El jugador de 25 años y que semanas atrás integró el plantel de Sudáfrica en la Copa del Mundo FIFA 2026 , falleció este sábado por causas que todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Según informó el Ministerio de Deportes de Sudáfrica , el mediocampista del Mamelodi Sundowns fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Schotschekloof de Ciudad del Cabo .

Tanto el Ministerio de Deportes de Sudáfrica como la Policía local evitaron brindar detalles hasta que avance la investigación, según detalló el periódico local Soccer Laduma.

"Nuestro país llora junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde una joven promesa hasta convertirse en un futbolista internacional de Bafana Bafana", expresó el titular de la cartera local, Gayton McKenzie , a través de un comunicado.

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El Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) definió a Adams como "un jugador talentoso y un orgulloso servidor del fútbol", además de enviar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del mediocampista.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Oriundo de Stellenbosch, fue una de las piezas de la Selección sudafricana durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Participó en los tres encuentros de la fase de grupos, fue titular frente a México y República Checa e ingresó desde el banco en la histórica victoria sobre Corea del Sur que permitió a Sudáfrica avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del torneo. Luego no sumó minutos en la derrota frente a Canadá en los dieciseisavos de final.

Durante el campeonato también atravesó un duro momento personal. Su abuela falleció un día antes del partido contra República Checa, aunque decidió disputar ese encuentro antes de ser reemplazado durante el entretiempo.

Jayden Adams

Adams se formó en las divisiones inferiores de Stellenbosch FC, club con el que debutó como profesional y disputó más de un centenar de partidos. En enero de 2025 fue transferido a Mamelodi Sundowns, donde conquistó la Liga de Campeones de la CAF durante la temporada 2025/26.

Con la selección de Sudáfrica debutó en 2022 y acumuló 13 partidos internacionales, además de convertir dos goles en las Eliminatorias para el Mundial 2026. También integró el plantel que obtuvo el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2024.