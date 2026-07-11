A qué hora juegan hoy Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 y dónde ver en vivo el partido por un lugar en la semifinal

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega este sábado 11 de julio en Kansas City.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputa el sábado 11 de julio. El escenario elegido para este cruce decisivo es el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos.

El partido comienza exactamente a las 22:00 horas (horario de Uruguay).

Para el territorio uruguayo, los derechos de transmisión internacional del Mundial 2026 están distribuidos en varias plataformas. El partido se podrá seguir en vivo a través de:

La decisión de Lionel Scaloni con los penales de Lionel Messi para Argentina tras fallar dos remates en lo que va del Mundial 2026

Mundial 2026: Johan Manzambi, goleador de Suiza, no estará disponible para enfrentar a Argentina, confirmó su entrenador

Televisión por cable: DSports (disponible en la grilla de DirecTV).

Televisión abierta: Canal 5.

Streaming: DGO, Disney+ Premium y Antel TV.

Cómo llegan los equipos

Ambas selecciones llegan a esta instancia tras superar exigentes llaves de octavos de final.

Argentina: El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de lograr una agónica remontada por 3-2 frente a Egipto, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los minutos finales del encuentro. Previamente, la Albiceleste superó la fase de grupos con puntaje ideal y venció a Cabo Verde en dieciseisavos de final.

Suiza: El conjunto europeo, comandado por Murat Yakin, clasificó a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una tanda de penales (4-3) luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. El arquero Gregor Kobel fue la gran figura de esa definición al contener remates clave.

Posibles alineaciones

A la espera de la confirmación oficial, estas son las probables formaciones para el partido:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo.

Historial reciente y próximos cruces

El antecedente más recordado entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta a los octavos de final de Brasil 2014. En aquella ocasión, Argentina se impuso por 1-0 con un gol de Ángel Di María en el segundo tiempo suplementario. El ganador de este nuevo cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y Noruega.