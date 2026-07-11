Estabilidad en el mercado ganadero y firmeza en los precios de la carne vacuna embarcada

Los precios en el mercado ganadero prolongan una estabilidad que parece quedarle cómodas a todas las partes y, a la vez, para la industria la firmeza de los precios externos se vio convalidada por el regreso de los valores de exportación de carna vacuna a la línea de los US$ 6.000 por tonelada .

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El mercado está firme, principalmente en categorías de ganados gordos buenos —tanto vacas como novillos—, mientras que los ganados especiales escasean.

Los ganados de corral siguen contribuyendo a mantener el nivel de actividad de la faena, que en junio fue superior al mismo mes de 2025 por primera vez este año, y también fue mayor a la de junio de 2024.

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No hay ya novillos de campo y el atraso de los verdeos va a generar un hueco en la oferta que debe prolongarse por más de un mes.

En el horizonte de la próxima semana está un veranillo y una lluvia de importancia sobre el 18 de julio, que puede cambiar bastante el panorama forrajero y puede retraer la oferta de ganado de reposición.

Intensa faena durante junio

El nivel de faena se estabilizó en 45 mil cabezas semanales también premiando la entrada de animales de una terminación regular.

Parece difícil que esa faena pueda sostenerse.

En junio sumó 193.620 cabezas, 1% más que hace 12 meses y el mayor volumen mensual en este año.

Empieza a aumentar la oferta de novillos de dos a cuatro dientes, categoría que fue muy escasa en el semestre como consecuencia de la sequía de 2023, pero por razones climáticas la oferta más importante estará llegando más adelante.

El clima y la ganadería

La situación forrajera marca el tono del mercado.

El clima frío, seco y con poco sol de las últimas semanas dejó los ganados de verdeo retrasados, y con previsiones de poca oferta de ganado terminado para julio y agosto.

La luminosidad seguirá faltando, aunque el ascenso de temperatura puede mejorar el estado de los verdeos.

Con la mira puesta en Brasil

El mercado de carne continúa expectante respecto a la situación de Brasil, que está muy cerca de cumplir su cupo en China y con un riesgo firme de quedar fuera del mercado europeo a partir de setiembre. Ese puede ser un factor importante del último trimestre.

En el corto plazo preocupa más la situación portuaria que ha llevado a una complicada intermitencia de las exportaciones en virtud del conflicto que tendrá en la semana próxima una instancia decisiva.

La intención de faena de la industria puede determinar la trayectoria de los precios, luego de varias semanas de estabilidad y no sería extraño que la estabilidad se prolongue.