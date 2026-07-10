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Quejas por paros en el puerto y un pedido de frigoríficos al Ejecutivo: "Preservar la reputación de Uruguay"

Las cámaras empresariales que nuclean a los frigoríficos solicitaron al Poder Ejecutivo que adopte medidas que aseguren el normal funcionamiento del puerto

10 de julio de 2026 16:33 hs
Frigoríficos: cámaras empresariales señalaron perjuicios debido a interrupciones del normal funcionamiento del Puerto de Montevideo.

Frigoríficos: cámaras empresariales señalaron perjuicios debido a interrupciones del normal funcionamiento del Puerto de Montevideo.

Foto: Juan Samuelle

Las cámaras empresariales que nuclean a los frigoríficos en Uruguay solicitaron al Poder Ejecutivo que adopte medidas que aseguren el normal funcionamiento del puerto y eviten que conflictos puntuales comprometan la actividad exportadora, señalando la existencia de una cadena de conflictos que lesionan la imagen del país y a su mayor sector exportador.

Este viernes, en un comunicado remitido a El Observador, se indicó la relevancia de proteger la competitividad, la reputación y la inserción internacional de Uruguay.

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"La continuidad y previsibilidad de la operativa portuaria no debe analizarse como un problema aislado. El puerto es una infraestructura estratégica para Uruguay y una condición indispensable para sostener su inserción internacional, especialmente para los exportadores que trabajan con productos perecederos, tiempos logísticos estrictos para asegurar las dos terceras partes de vida útil del producto y compromisos comerciales con clientes en el exterior", se detalló.

"La industria frigorífica trabaja con productos de vida útil determinada, planificación de faena, procesos de frío, coordinación logística y ventanas comerciales que deben cumplirse en tiempo y forma. Cuando se altera esa cadena, el perjuicio no es solo para la empresa: afecta a toda una cadena productiva que empieza mucho antes del puerto (inversión, empleo, ganadería, industria y finalmente exportación)", se denunció.

La reiteración de estas situaciones genera además un daño reputacional de largo plazo La reiteración de estas situaciones genera además un daño reputacional de largo plazo

"Uruguay ha construido durante décadas una imagen internacional basada en la seriedad, la calidad, la trazabilidad y la confiabilidad de su producción" y "esa reputación es un activo país cuyo cuidado debe ser una prioridad para todas las partes de la cadena", son otros conceptos expuestos.

Ninguna estrategia de inserción internacional será suficiente si la principal puerta de salida del país no ofrece condiciones estables, previsibles y confiables Ninguna estrategia de inserción internacional será suficiente si la principal puerta de salida del país no ofrece condiciones estables, previsibles y confiables

Cinco mecanismos solicitados por CIF y ADIFU

  1. Asegurar la continuidad operativa del puerto, especialmente para productos perecederos.
  2. Proteger las ventanas críticas de carga asociadas a mercados, cuotas y compromisos comerciales.
  3. Garantizar el ingreso, permanencia y embarque de mercadería perecedera cuando existe disponibilidad de buque.
  4. Establecer mecanismos claros de previsibilidad, preaviso, coordinación e interlocución ante situaciones de conflicto.
  5. Preservar la reputación de Uruguay como proveedor confiable y socio comercial serio.

En el comunicado se mencionó que "la industria frigorífica es un sector estratégico para Uruguay, por su contribución a las exportaciones, al empleo, a la actividad en el interior del país y al agregado de valor nacional. Para sostener ese aporte, necesita reglas claras, infraestructura confiable y condiciones logísticas acordes a las exigencias de los mercados internacionales".

"Advertimos que la competitividad del país requiere decisiones concretas para que la operativa portuaria no vuelva a ser un factor de incertidumbre para la producción, el empleo y el comercio exterior uruguayo", concluyeron las empresas del sector frigorífico.

El comunicado

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