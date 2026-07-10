Construyen uno de los puentes colgantes más largos de América Latina en el corazón del Cinturón de Fuego del Pacífico

Chile avanza con la construcción del Puente Chacao , una obra de ingeniería que, una vez finalizada, será el puente colgante lagunero más largo de América Latina.

El proyecto, que cruza el canal de Chacao para conectar la isla Grande de Chiloé con el territorio continental, se levanta en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que fue diseñado para soportar terremotos de gran magnitud , además de fuertes vientos y corrientes marinas.

El Puente Chacao tendrá una longitud total de 2754 metros, cuatro carriles de circulación y tres torres de hormigón armado, una de ellas ubicada sobre un afloramiento rocoso en medio del canal. La infraestructura permitirá reducir el tiempo de cruce entre el continente y la isla de Chiloé de los actuales 30 a 45 minutos en ferry.

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Con su pliego presentado en 2014, la obra se emplaza a sólo 80 kilómetros del área donde se originó el terremoto de Valdivia de 1960, de magnitud 9,5, el más intenso registrado instrumentalmente en la historia global. Además, se encuentra próxima a otras fallas geológicas activas, por lo que el diseño incorpora sistemas especiales para disipar la energía sísmica y aumentar la flexibilidad de la estructura frente a movimientos extremos.

Entre las características más destacadas figuran un tablero de acero de 23,8 metros de ancho, torres con cimentaciones que alcanzan hasta 58 metros bajo el nivel del mar y una torre central con forma de "A", concebida para mejorar el comportamiento estructural durante un sismo. También fue diseñada para soportar vientos superiores a los 200 kilómetros por hora.

Puente Chacao Ministerio de Obras Públicas de Chile

Según destacó el Ministerio de Obras Públicas local, el puente permitirá integrar de forma permanente la isla Grande de Chiloé con la Ruta 5, uniendo por carretera el extremo norte del país, en Arica, con Quellón, en el sur del archipiélago. La iniciativa busca mejorar la conectividad de la región, facilitar el transporte de personas y mercancías e impulsar la actividad económica y turística.

El exsubsecretario de Obras Públicas trasandino, Danilo Núñez Izquierdo, informó en octubre durante una visita a la zona que el proyecto mantiene un avance sostenido y que la habilitación estaba prevista para 2028.

Ministerio de Obras Públicas de Chile

Chile forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica mundial. Es por ello que el Puente Chacao fue concebido bajo estándares de ingeniería orientados a minimizar los efectos de terremotos severos sin comprometer la seguridad de la infraestructura.

Cuando entre en funcionamiento, la obra no solo se convertirá en el puente lagunero colgante más extenso de América Latina, sino también en uno de los ejemplos más importantes de infraestructura diseñada para operar en una de las zonas de mayor riesgo sísmico del continente.