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Directora del FMI visitará Uruguay: se reunirá con Orsi, Oddone y el presidente del Banco Central

La agenda de Kristalina Georgieva incluirá su participación en las Jornadas Anuales de Economía y reuniones con el sector privado

9 de julio de 2026 17:43 hs
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Foto: AFP

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Uruguay el jueves 30 de julio y, en el marco de su agenda, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, además de otras autoridades.

La jerarca también mantendrá reuniones con el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Guillermo Tolosa, quien además es gobernador de Uruguay ante el FMI.

La agenda de Georgieva incluirá su participación en las Jornadas Anuales de Economía que son organizadas por el Banco Central y reuniones con el sector privado.

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Desde el BCU aseguran que la visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para distintas cuestiones, como "fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales", entre otras áreas. Georgieva fue "Invitada por las autoridades uruguayas", según este banco.

"Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo", afirmaron desde el BCU.

Georgieva es una política y economista búlgara que dirige el FMI desde 2019. Antes había sido directora general del Banco Mundial, entre otros cargos. La jerarca tiene un doctorado en Ciencias Económicas y una maestría en Economía Política y Sociología de la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía.

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