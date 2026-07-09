Directora del FMI visitará Uruguay: se reunirá con Orsi, Oddone y el presidente del Banco Central

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitará Uruguay el jueves 30 de julio y, en el marco de su agenda, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi , además de otras autoridades.

La jerarca también mantendrá reuniones con el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Guillermo Tolosa , quien además es gobernador de Uruguay ante el FMI.

La agenda de Georgieva incluirá su participación en las Jornadas Anuales de Economía que son organizadas por el Banco Central y reuniones con el sector privado .

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Desde el BCU aseguran que la visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para distintas cuestiones , como "fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales", entre otras áreas. Georgieva fue "Invitada por las autoridades uruguayas" , según este banco.

"Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo", afirmaron desde el BCU.

Georgieva es una política y economista búlgara que dirige el FMI desde 2019. Antes había sido directora general del Banco Mundial, entre otros cargos. La jerarca tiene un doctorado en Ciencias Económicas y una maestría en Economía Política y Sociología de la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía.