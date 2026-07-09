Conflicto en el puerto: gobierno sigue el tema "con preocupación" pero descarta decretar la esencialidad

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , reconoció que el gobierno sigue con " preocupación y atención " el conflicto desatado en el puerto de Montevideo entre el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie , que tiene la concesión mayoritaria para operarla.

Oddone fue consultado sobre este tema en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al concurrir a explicar la Rendición de Cuentas. Los legisladores blancos Sebastián Andújar y Fermín Farinha pidieron conocer la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a este tema, dado que lleva varias semanas y ha estado atravesado por una serie de paros convocados por el sindicato , que paralizan la operativa portuaria en la terminal, que mueve más del 70% de los contenedores .

El ministro de Economía señaló que la actividad logística —junto a la energía eléctrica— es uno de esos temas en los que Uruguay necesita "lograr avances extraordinarios en materia de eficiencia y de competitividad" .

"Esa es la forma en las que vamos a poder competir para captar inversiones del exterior, porque esencialmente lo que Uruguay vende al mundo al final del día es estabilidad, localización y energía. Todo lo que hacemos en materia de producción de alimentos y de producción de commodities, tiene que ver con transformación energética. Por lo tanto, esos son los puntos en los que tenemos que poner énfasis ", explicó.

Foto: Martin Martinez / FocoUy

Y volviendo al puerto, dijo que es un tema que el gobierno maneja "con atención", pero descartó, por el momento, decretar la esencialidad.

Oddone explicó que el conflicto hoy no se da "en la totalidad del puerto", sino en una "agencia de terminal de contenedores", como es TCP.

"Eso tiene mucho que ver con la posibilidad de aplicar medidas como la esencialidad, que son muy acotadas y específicas para circunstancias extremas. Por tanto, esto es algo que el Poder Ejecutivo está estudiando y evaluando, pero me adelanto a decir que —por lo poco que sé del tema, no soy un experto en relación a las declaraciones de esencialidad, lo que no quiere decir que no haya que hacer cosas— no estamos cerca de una posibilidad de hacer algo de ese tipo, porque no se trata de un problema en la totalidad del puerto y, a su vez, porque no hay condiciones de configuración de causales, de riesgos, que es lo que se prevé en el marco legal", argumentó el economista, aunque aclaró que no había hecho un análisis profundo del tema.

Por otra parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se expresó en una línea similar en entrevista con Informativo Sarandí. Cuestionó que la esencialidad sea la salida para destrabar el conflicto, pero sí apuntó que es necesario que el sindicato establezca una "guardia gremial" porque "no se puede parar la boca de salida del Uruguay", algo que "va en contra" tanto de los trabajadores como del país.

Dante Fernández / FocoUy

La apuesta del gobierno entonces es que las partes se sienten a negociar y que se extienda el convenio colectivo vigente, algo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha intentado en las últimas semanas y que tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando empresa y sindicato vuelvan a sentarse en una misma mesa. Hasta entonces el compromiso es que no habrá medidas sindicales.

Sánchez también consideró "muy raro" lo que "está sucediendo" en el puerto, ya que vinculó el conflicto a la pelea "entre grandes navieras y las terminales portuarias" a nivel internacional y también en el Río de la Plata. "Es una cosa rara que nos ha pasado en este período de gobierno, porque nunca se han dado tantos conflictos en el puerto", dijo.

Sobre la esencialidad en particular, el secretario de Presidencia sostuvo que eso implica que es "obligatorio ir a trabajar" y que, de lo contrario, la Policía puede obligar a las personas a hacerlo. "Te agarra, te mete adentro de un patrullero y te lleva a trabajar. Y si tú no lo hacés, te lleva preso. Y entonces manda a un policía o un militar a hacer esa tarea. Bueno, los policías y los militares no saben manejar las grúas".

De esta manera, subrayó que decretar la esencialidad "tiene sus complicaciones".

Mientras tanto, un grupo de organizaciones empresariales expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el puerto. "¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país y, como consecuencia de ello, a su economía?", se preguntaron en un comunicado.

Manifestamos nuestra preocupación por la situación que atraviesa el y las consecuencias que esta genera para el comercio exterior y la economía nacional.



Junto a diversas organizaciones empresariales, hacemos un llamado a adoptar con… pic.twitter.com/8CfnJhODLN — Cámara de Industrias del Uruguay (@camindus) July 9, 2026

Las cámaras también señalaron que el puerto de Montevideo "no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad". "Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro", cerraron.