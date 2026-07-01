Paro en el puerto: TCP denuncia situación de "extrema gravedad" ante exigencias "inviables" del sindicato y advierte por injerencia externa

Katoen Natie , empresa que tiene la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo , aseguró que la situación con el sindicato de trabajadores —que se declaró en conflicto en medio de la negociación por un nuevo convenio colectivo— es de "extrema gravedad".

TCP considera que el sindicato está condicionando el diálogo con la empresa "a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva" .

Esto se debe a que el sindicato —mandatado por una asamblea— exige que se le asegure a la plantilla de trabajadores el cobro de 25 jornales mínimos (hoy está en 15) o, en su defecto, que se otorguen dos partidas mensuales de $ 50.000 mientras duren las negociaciones por el convenio colectivo .

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La empresa sostuvo en un nuevo comunicado publicado este miércoles que " no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe ".

Para esta jornada, el sindicato convocó a un paro por tiempo indefinido desde las 15:00 con "reintegro espontáneo" a las actividades.

En el comunicado, TCP también advierte que tomará "todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona física o jurídica, organización o entidad ajena a la negociación colectiva que promueva, aliente o intervenga indebidamente en este conflicto, afectando el normal desarrollo de las negociaciones o los derechos e intereses de la empresa".