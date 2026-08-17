El Loco Sebastián Abreu habló tras el interés de Nacional y se bajó de la candidatura a técnico: "Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos"

“El Loco” Sebastián Abreu fue consultado este domingo a la noche por la posibilidad de que deje Xolos de Tijuana de México para ir a Nacional , club que lo pretende y que lo tiene como principal candidato para sustituir a Jorge Bava , quien fue cesado este domingo.

La primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa luego de la victoria de local por 2-1 ante Cruz Azul fue sobre el interés de Nacional y el minuano cortó a la periodista: "No, ganamos recién un partido hermoso, en casa, 10 puntos. Vamos a hablar, vamos a darle el espacio a los muchachos que se lo merecen. Vamos a hablar de Cruz Azul y Xolos, por favor", señaló.

Luego, minutos después, el entrenador fue consultado nuevamente sobre el proyecto que encabeza en Xolos y si le gustaría regresar a Uruguay, luego de los rumores que surgieron en las últimas horas y replicaron en México.

El Loco Abreu fue consultado por el interés de Nacional en la conferencia de prensa

“No es la primera vez que me vienen a buscar”, señaló el minuano, antes de explayarse al respecto.

Sebastián Abreu es el plan A de Nacional para suceder a Jorge Bava: mirá quiénes son los otros candidatos

Directiva de Nacional cesó de su cargo de entrenador a Jorge Bava; renunciaron Sebastián Eguren y Martín Ligüera

“Hay un tema: nosotros, los entrenadores, cuando nos pegan la patada en el culo y nos corren, decimos que no respetan proyectos, que en cinco fechas no nos dejan, no nos dan continuidad… Entonces, interpreto que es lo mínimo que, cuando vos tenés la posibilidad y te la están dando para poder tener desarrollo, poder tener continuidad, ver lo que se va reflejando y ser parte de ese sentido de pertenencia, no te podes quejar de lo otro, tenés que tener una manera de manejarte que tenga coherencia, sino, doble discurso no”, expresó el minuano.

“Y los sueños, los deseos, que uno puede llegar a tener, interpreto de que hay momentos para todo. Independientemente de, como comenté, por ahí mi espíritu se fue pero el raciocinio del entrenador no. Y creo de que, en este momento, por todo lo que me está tocando vivir, estoy súper comprometido con todo lo que nos toca, de lo bueno y de lo malo, pero en esa construcción de ladrillito, ladrillito, ladrillito que el equipo va cosechando. Entonces, si el capitán se va y el barco queda en medio del mar sin capitán, ¿qué van a pensar los marineros del capitán? El capitán es el último que se hunde en el barco y eso pasó en el Titanic”, agregó.

El Loco fue repreguntado sobre el tema. “Entiendo todo el run run, obviamente que existe”, comentó sobre el interés de Nacional de ficharlo. “Fue tendencia este último día todo lo que se hablo y por las redes sociales replica mucho más”.

“Pero vuelvo a transmitir lo mismo: trato de tener coherencia, de tener valorización y agradecimiento. Más allá de que hay sueños, que quiero cumplir, indudablemente, pero entiendo que para todo hay momentos. Y hay momentos para poder hacer las cosas, a mi manera de ver, de la manera correcta, para que las puertas abiertas estén en todos lados. Y predicar con el ejemplo. Y que el mensaje no sea de palabra, sino con el accionar”, agregó Abreu.

El interés de Nacional

El Loco, reconocido hincha de Nacional, es el primer candidato que tiene la directiva tricolor para reemplazar a Bava, pero con sus declaraciones dio a entender que en este momento no llegará a los albos.

"El plan A puede ser Sebastián. Hay algún otro, pero en principio Sebastián siempre es un plan A en Nacional", dijo este domingo el dirigente del tricolor Alex Saúl en declaraciones a la prensa

Cáceres con Abreu en el Parque Central, durante el partido contra Albion Leonardo Carreño

Bava dejó de ser el entrenador de Nacional luego de la derrota del equipo ante Racing el sábado en un partido de la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo, que fue la undécima en 25 juegos dirigidos.

Tras la salida del director técnico, el director deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera renunciaron a sus cargos y también dejaron el club.

Campeón uruguayo en la última temporada, Nacional comenzó el año bajo las órdenes de Jadson Viera, quien fue despedido en marzo luego de que el tricolor perdiera la Supercopa Uruguaya, el Clásico del Torneo Apertura y sumara apenas 5 triunfos en 16 encuentros desde su llegada al banquillo.

Consultado sobre el nuevo entrenador, Saúl indicó que -además de la de Abreu- hay varias opciones más y puntualizó que "no es excluyente" que sea alguien de la casa.

Abreu con su hija en el Parque Central Archivo

Ídolo del Tricolor, Abreu jugó 100 partidos con la camiseta de Nacional en los períodos 2001-2003, 2005, 2013 y 2015, en los que conquistó dos ediciones del Campeonato Uruguayo y anotó 56 goles.

Ocho de estos fueron en Clásicos ante Peñarol, club al que más tantos le marcó defendiendo al club del que es reconocido hincha.

Triunfo de Xolos con la estrella Gilberto Mora

El mundialista Gilberto Mora convirtió un gol y dio una asistencia para guiar este domingo a los Xolos de Tijuana a una victoria por 2-1 sobre el campeón Cruz Azul, en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la segunda jornada, el uruguayo Ignacio Rivero y Gilberto Mora le dieron la victoria a los Xolos, en tanto el argentino Nicolás Ibáñez descontó por los Azules.

Los aplausos de Sebastián Abreu para Gilberto Mora

La primera mitad fue pareja con los dos cuadros con actitud ofensiva. Los locales tomaron ventaja en el minuto 44 con un gol de derecha de Rivero a pase de Mora, pero los celestes empataron en el 45+2 con una diana de Ibáñez, en un servicio de Luka Romero.

En su cancha, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu buscó la portería contraria y en el 54 decidió el triunfo. Mora se confirmó como la joya joven del fútbol mexicano, al aparecer por la banda izquierda, sacudirse a un defensa con un recorte y, de derecha, meter el balón en la red.

Tijuana llegó a tres victorias con un empate y 10 puntos, los mismos que el América, líder por tener mejor diferencia de goles a favor y en contra. Cruz Azul va noveno con seis unidades.

Gilberto Mora Foto: Yuri Cortez/AFP

Este domingo, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que jugaron casi todo el segundo tiempo en superioridad numérica, golearon por 3-0 al San Luis con tantos del brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga.

Xolos y Rayados le sacan un punto de ventaja a Monterrey, tercero de la clasificación, y Atlas, cuarto, ganadores de sus partidos de sábado.

El uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Anotaron por los Rayados Rossi, los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penal y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció este domingo por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

Las Chivas de Guadalajara derrotaron por 0-1 al Santos Laguna; ayer el Querétaro igualó sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y el pasado viernes, el Toluca empató sin anotaciones en la del Atlante.

La jornada concluirá con los duelos Necaxa-León y Pachuca-Puebla.

Con base en EFE