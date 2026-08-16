Lo que dijeron Ricardo Vairo y Alex Saúl para explicar la decisión de cesar a Jorge Bava: quién dirige las próximas prácticas de Nacional y qué director deportivo buscarán

La directiva de Nacional decidió cesar este domingo a Jorge Bava como entrenador del club y ahora se embarcará en un proceso de reemplazo donde el calendario le marca que en dos fechas debe visitar a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Los pésimos resultados, 11 victorias, 11 derrotas y tres empates, le costaron el cargo a un Bava que jamás encontró el rumbo futbolístico en Nacional a pesar de los notables antecedentes que lo precedían en Liverpool, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño.

La reunión de Nacional se reunió este domingo para adoptar una decisión que según contó después el presidente Ricardo Vairo ya estaba tomada horas antes y que le fue comunicada al entrenador por el mánager deportivo Sebastián Eguren.

Tanto Eguren como el secretario técnico Martín Ligüera presentaron también la renuncia a sus cargos y las mismas les fueron aceptadas por los directivos.

Directiva de Nacional cesó de su cargo de entrenador a Jorge Bava; renunciaron Sebastián Eguren y Martín Ligüera

Jorge Bava después de la nueva derrota de Nacional: "No hay mucha explicación ni mucha excusa" y su continuidad en el cargo

Al término de la reunión de directiva, el dirigente Alex Saúl fue el primero en hablar en conferencia de prensa.

"Fue una decisión dura para ellos y para nosotros es complicado a mitad de caño tener que cambiar la estructura futbolística, pero aprecio mucho su autocrítica", dijo sobre la renuncia de Eguren y Ligüera.

"Sebastián es el plan A, hay algún otro, pero Sebastián siempre es un plan A en Nacional", dijo sobre el candidato al que apuntan los tricolores para que sea su próximo entrenador.

"Nos dimos cuenta que hicimos lo imposible para ueq llegue hasta el clásico, pero era complicado mantenerlo dos veces más", dijo Saúl sobre Jorge Bava.

Nacional perdió 2-1 en el debut del Clausura contra Boston River y 2-0 anoche contra Racing. Nunca en su historia había perdido los dos primeros partidos de un Torneo Clausura, certamen que se juega desde 1994.

Consultado por si Gustavo Munúa es una alternativa respondió: "Hay muchas opciones, en principio no hay ninguna sorpresa. No es excluyente que conozca Nacional, porque los últimos entrenador fueron Lasarte, Peirano que estuvo un año con Pelusso, Viera y Bava, que eran todos de la casa",

"Si supiésemos ya lo hubiéramos resuelto", respondió ante la consulta de la explicación de la crisis que atraviesa el club.

Saúl dijo que Raúl Giuria seguirá en su cargo de secretario general hasta el 3 de setiembre. El período de pases vence el 1° de setiembre.

"Mañana vamos a Los Céspedes, no creo que hagamos reunión directiva, si se van Eguren, Ligüera y Bava tenemos que estar ahí; se van tres personas muy importantes y tenemos que estar ahí y apoyar", concluyó.

Luego fue el presidente Ricardo Vairo quien salió a comparecer ante los medios.

"Estamos en un momento bastante duro y difícil de explicar, tratando de hacer autocrítica, después del receso se hizo todo un plan y estábamos bastante entusiasmados, pero el desarrollo de los partidos no ha mostrado ese cambio y hoy se tomó la definición de que Bava y su equipo no continúen al frente del club. Eguren y Ligüera presentaron su renuncia y la hemos aceptado", indicó.

"Con Jorge no pude hablar, habló Seba y quedé de juntarme mañana 9.30. Sabemos que cada uno tiene su rol, todos sabemos lo difícil del momento. La hinchada va a alentar con entusiasmo, teníamos mucha ilusión pero es muy difícil de explicar esto", agregó.

"Estamos atacando el tema con urgencia para revertirlo en el corto plazo, pero de entrenadores no hablo", se atajó Vairo.

"Uno tiene que ver la confianza que se tiene por el trabajo y eso se tiene que ver en los partidos y no se vio en el último partido. No se vio ningún cambio positivo y entendimos que era muy difícil que se revirtiera", justificó el presidente para la decisión que se tomó de cesar a Bava.

"Mañana vamos a hablar pero me consta que los jugadores están muy preocupados, saben que la responsabilidad es toda de ellos, pero hay un tema anímico donde cualquier contratiempo cambia la energía y deja de ser lo que Nacional tiene que ser en la cancha. No es un tema de la calidad de los jugadores sino también anímico que no pudimos revertir", sostuvo el presidente.

"Entre lunes y miércoles tenemos que tener la definición, la reunión fue bastante positiva porque es difícil coincidir en una directiva de 12 personas", agregó.

"Siempre se trabaja en traer jugadores, ya trajimos siete, un extremo estamos trabajando pero deben cumplir las condiciones que Nacional necesite y se adecué a lo económico", indicó Vairo.

El presidente afirmó que Diego Ligüera, Pablo Balbi y Rodrigo Miranda serán los encargados de dirigir a Nacional en las próximas prácticas hasta que sea designado el nuevo cuerpo técnico.

Vairo también dijo que se buscará un importante cambio en la dirección deportiva de Nacional.

"Estamos revisando el perfil de gerencia deportiva que es un área que se asocia a Primera y a la captación de jugadores para el primer equipo, pero también hay un trabajo administrativo brutal con formativas y 18 hectáreas de Los Céspedes y capaz que podemos tener a alguien de corte deportivo y a otro administrativo para poder separar las funciones y trabajar con más eficiencia", concluyó.